Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

«Русский след» в деле Эпштейна

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в торговле людьми и вовлечении их в проституцию, позже покончивший с собой, не дожидаясь решения суда, мог быть частью «масштабной спецоперации» Москвы, утверждает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в разведсообществе.

По версии издания, Эпштейн якобы завозил в США молодых женщин из России, чтобы устраивать «медовые ловушки» для политиков, миллиардеров и представителей королевских домов, а фото и видео затем оказывались у ФСБ.

В новых «файлах Эпштейна» насчитываются тысячи упоминаний, связанных с Россией: имя Владимир Путин фигурирует более тысячи раз, Москва — почти десять тысяч. В переписке Эпштейн, по данным Daily Mail, хвастался прямым доступом к Кремлю даже после приговора 2008 года.

В одном из писем 2010 года он спрашивал, стоит ли «подключить друга Путина» для решения визового вопроса, а также упоминал якобы запланированные встречи с Путиным в 2011 году. Подтверждений, что такие встречи реально состоялись, нет.

В одном из документов говорится, что ФБР было предупреждено о том, что Эпштейн якобы являлся шпионом «Моссада». В отчете руководства ФБР отмечалось, что источник сообщил агентству: «Эпштейн был близок к бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Бараку и проходил у него подготовку как шпион». Неназванный источник агентства также указал, что Эпштейн был связан с некой Машей Дроковой — бизнесвумен, проживающей в Сан-Франциско, которая была сторонницей Путина.

Источник также сообщал, что компания Дроковой Day One Ventures находится «в Кремниевой долине с целью кражи технологий». В документе также подробно описывается, как информатор ФБР обсуждал Эпштейна с Дроковой.

Подобные подозрения звучат не впервые. Американский журналист Крэг Унгер писал в книге «Американский компромат», что Эпштейн мог пользоваться услугами российских сутенеров, а ФСБ — получать из записей с его вечеринок материал для шантажа влиятельных людей.

