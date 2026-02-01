USD 1.7000
Сепаратисты устроили бойню в пакистанском городе
Сепаратисты устроили бойню в пакистанском городе

15:20

Более 120 человек погибли в Пакистане во время нападений боевиков сепаратистской группировки «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ). Об этом сообщило AFP со ссылкой на официальных лиц.

Боевики штурмовали банки, тюрьмы и военные объекты в провинции Белуджистан, передает агентство. Среди погибших — по меньшей мере 18 мирных жителей, 15 сотрудников сил безопасности и 92 нападавших, сообщили пакистанские военные. По словам чиновника, во время столкновений был похищен заместитель окружного комиссара.

По всей провинции более 24 часов не работает мобильный интернет, движение транспорта нарушено, железнодорожное сообщение приостановлено, передает AFP. После взрывов столица провинции Кветта опустела.

«Никто, кто выходит из дома, не может быть уверен, что вернется целым и невредимым. Постоянно присутствует страх: вернутся ли они невредимыми», — сказал 39-летний владелец магазина в Кветте.

Пакистанские военные заявили, что проводят «операции по зачистке» районов, атакованных 31 января. «Подстрекатели, исполнители и пособники этого гнусного и трусливого акта... будут привлечены к ответственности»,— указано в их заявлении.

30 января власти Пакистана заявили об убийстве 41 боевика во время рейдов в Белуджистане. По словам пакистанских властей, нападавшие пользовались поддержкой Индии. 31 января агентство Reuters со ссылкой на сотрудников сил безопасности сообщило, что при столкновениях погибли более 80 человек.

