Маск: Меры против Starlink в России сработали

«Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется принять дополнительные меры», — написал Маск 1 февраля, отвечая на сообщения Федорова с описанием проблемы, опубликованные 29 января.

Действия, принятые SpaceX, чтобы помешать России использовать систему спутникового интернета Starlink для управления дронами в войне против Украины, дали результаты, следует из переписки в соцсети Х между украинским министром обороны Михаилом Федоровым и главой SpaceX Илоном Маском.

В ответ министр обороны написал: «Первые шаги уже приносят реальные результаты. Мы тесно сотрудничаем с вашей командой, работая над следующими важными шагами. Спасибо за поддержку. Вы — настоящий борец за свободу и верный друг украинского народа». Каких результатов удалось добиться, Федоров и Маск не уточнили.

Накануне вечером советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов писал, что предпринятые меры в настоящее время затронули и украинских пользователей Starlink.

29 января глава Минобороны Украины рассказал, что представители ведомства сообщили SpaceX о том, что российская армия использует Starlink для управления БПЛА при атаках на украинские города, и «предложили конкретные способы решения проблемы». По словам Федорова, американская компания немедленно начала работать над решением. Бескрестнов писал, что зафиксированы «сотни» случаев атак российских дронов с модулями Starlink. По его словам, возможно, именно дроны типа «Шахед», управляемые через Starlink, 27 января атаковали пассажирский поезд в Харьковской области, в результате чего погибли пять человек.