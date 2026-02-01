USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Маск: Меры против Starlink в России сработали

15:28 1138

Действия, принятые SpaceX, чтобы помешать России использовать систему спутникового интернета Starlink для управления дронами в войне против Украины, дали результаты, следует из переписки в соцсети Х между украинским министром обороны Михаилом Федоровым и главой SpaceX Илоном Маском.

«Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется принять дополнительные меры», — написал Маск 1 февраля, отвечая на сообщения Федорова с описанием проблемы, опубликованные 29 января.

В ответ министр обороны написал: «Первые шаги уже приносят реальные результаты. Мы тесно сотрудничаем с вашей командой, работая над следующими важными шагами. Спасибо за поддержку. Вы — настоящий борец за свободу и верный друг украинского народа». Каких результатов удалось добиться, Федоров и Маск не уточнили.

Накануне вечером советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов писал, что предпринятые меры в настоящее время затронули и украинских пользователей Starlink.

29 января глава Минобороны Украины рассказал, что представители ведомства сообщили SpaceX о том, что российская армия использует Starlink для управления БПЛА при атаках на украинские города, и «предложили конкретные способы решения проблемы». По словам Федорова, американская компания немедленно начала работать над решением. Бескрестнов писал, что зафиксированы «сотни» случаев атак российских дронов с модулями Starlink. По его словам, возможно, именно дроны типа «Шахед», управляемые через Starlink, 27 января атаковали пассажирский поезд в Харьковской области, в результате чего погибли пять человек.

Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 1067
Российское зерно в Армению через Азербайджан
Российское зерно в Армению через Азербайджан
16:10 604
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя наш комментарий
15:32 880
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 9155
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами обновлено 16:00
16:00 6874
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 10647
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
12:57 3385
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3730
«Русский след» в деле Эпштейна
«Русский след» в деле Эпштейна
15:05 1487
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв фото; обновлено 14:12
14:12 3820
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 3333

ЭТО ВАЖНО

Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 1067
Российское зерно в Армению через Азербайджан
Российское зерно в Армению через Азербайджан
16:10 604
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя наш комментарий
15:32 880
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 9155
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами обновлено 16:00
16:00 6874
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 10647
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
12:57 3385
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3730
«Русский след» в деле Эпштейна
«Русский след» в деле Эпштейна
15:05 1487
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв фото; обновлено 14:12
14:12 3820
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 3333
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться