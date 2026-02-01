USD 1.7000
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Российское зерно в Армению через Азербайджан

16:10 604

Из России в Армению транзитом через Азербайджан направлены вагоны с зерном, сообщили местные СМИ.

Поезд из 25 вагонов с российским зерном отправился со станции Баладжары. Общий объем груза составляет 1 746 тонн. Поезд последует в Грузию, откуда направится на станцию Даларик в Армении.

Всего с начала поставок из России в Армению транзитом через Азербайджан направлено 285 зерновозов с зерном общим объемом около 19,9 тыс. тонн

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95. 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2 698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92, был отправлен в Армению.

Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 1070
Российское зерно в Армению через Азербайджан
Российское зерно в Армению через Азербайджан
16:10 605
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя наш комментарий
15:32 881
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 9155
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами обновлено 16:00
16:00 6875
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 10647
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
12:57 3385
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3730
«Русский след» в деле Эпштейна
«Русский след» в деле Эпштейна
15:05 1487
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв фото; обновлено 14:12
14:12 3821
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 3335

