Российское зерно в Армению через Азербайджан

Из России в Армению транзитом через Азербайджан направлены вагоны с зерном, сообщили местные СМИ.

Поезд из 25 вагонов с российским зерном отправился со станции Баладжары. Общий объем груза составляет 1 746 тонн. Поезд последует в Грузию, откуда направится на станцию Даларик в Армении.

Всего с начала поставок из России в Армению транзитом через Азербайджан направлено 285 зерновозов с зерном общим объемом около 19,9 тыс. тонн

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95. 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2 698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92, был отправлен в Армению.