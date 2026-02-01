USD 1.7000
Новость дня
Посол США: Турция не получит F-35

16:20 1073

Турция не сможет приобрести американские истребители F-35, несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа. Об этом посол США в Израиле Майк Хакаби сказал в интервью израильскому 12-му каналу.

По словам Хакаби, Турция и Израиль не находятся в равных условиях как союзники США. Продажа F-35 Турции должна пройти утверждение в Сенате США, что, по оценке посла, маловероятно.

«Любой, кто думает, что здесь существует равенство, что это друг А, друг Б, — это совсем не так. (Турция) их не получит. Это должно пройти через Сенат, а это вряд ли произойдет. Кроме того, по закону Турция не сможет их получить, если не внесет существенные изменения в технику, которую получает от России», — заявил он.

Хакаби также утверждает, что Катар и Турция не будут участвовать в управлении анклавом, однако могут оказать давление на ХАМАС с целью его разоружения.

«Президент (Дональд Трамп) сказал, что они (ХАМАС) будут разоружены и не будут играть никакой роли в Газе. Как это произойдет, когда это произойдет и кто это сделает? Ответы на эти вопросы вызывают некоторые сомнения. Я убежден, что все это произойдет», — заявил Хакаби.

Он признал, что остаются открытые вопросы о механизме и сроках реализации этого процесса, но отметил наличие международных обязательств.

ЭТО ВАЖНО

