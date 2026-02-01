Российский удар по роддому в Запорожье

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате российского удара по родильному дому в городе Запорожье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Удар по родильному дому — еще одно доказательство войны, направленной против жизни!» — написал он в телеграме.

По словам Федорова, среди пострадавших — две женщины, которые были на осмотре во время российского удара. Глава региона не уточнил, чем именно били по медицинскому учреждению.

Федоров также сообщил, что в результате атаки российского беспилотника на город Запорожье пострадали три человека, в том числе четырехлетний ребенок. «Очередной российский беспилотник взорвался в одном из районов города. Предварительно, три человека травмированы. Среди них маленький мальчик. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Тревога продолжается…» — написал он в телеграме.