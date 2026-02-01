USD 1.7000
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Российский удар по роддому в Запорожье

16:34 372

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате российского удара по родильному дому в городе Запорожье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Удар по родильному дому — еще одно доказательство войны, направленной против жизни!» — написал он в телеграме.

По словам Федорова, среди пострадавших — две женщины, которые были на осмотре во время российского удара. Глава региона не уточнил, чем именно били по медицинскому учреждению.

Федоров также сообщил, что в результате атаки российского беспилотника на город Запорожье пострадали три человека, в том числе четырехлетний ребенок. «Очередной российский беспилотник взорвался в одном из районов города. Предварительно, три человека травмированы. Среди них маленький мальчик. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Тревога продолжается…» — написал он в телеграме.

Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 1075
Российское зерно в Армению через Азербайджан
Российское зерно в Армению через Азербайджан
16:10 607
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя наш комментарий
15:32 881
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 9156
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами обновлено 16:00
16:00 6878
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 10648
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
12:57 3386
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3730
«Русский след» в деле Эпштейна
«Русский след» в деле Эпштейна
15:05 1487
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв фото; обновлено 14:12
14:12 3824
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 3336

