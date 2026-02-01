USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Россия не нашла подлодок Трампа

заявил Медведев
16:53 114

Россия не увидела никаких подводных лодок, об отправлении которых к ее берегам говорил президент США Дональд Трамп в августе 2025 года. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и Reuters.

«Можно иронизировать, что что-то непродуманно или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Пару лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли», — сказал Медведев, отметил, что заявления Трампа в соцсетях иногда выглядят «эмоциональными и непродуманными».

Дональд Трамп 1 августа 2025 года приказал направить две атомные подводные лодки для размещения «в соответствующих регионах» после заявлений Медведева и назвал это мерой предосторожности. «Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное», — сказал тогда американский лидер, отмечая, что отправил «одну или две» субмарины. С точки зрения Дональда Трампа, Медведев тогда выступил с провокационными заявлениями на ядерную тематику.

Этому распоряжению предшествовала заочная перепалка президента США с Медведевым, который критиковал его за выдвижение России ультиматума по войне в Украине. 

Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 1077
Российское зерно в Армению через Азербайджан
Российское зерно в Армению через Азербайджан
16:10 609
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя наш комментарий
15:32 882
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 9156
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами обновлено 16:00
16:00 6878
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 10648
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
12:57 3387
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3730
«Русский след» в деле Эпштейна
«Русский след» в деле Эпштейна
15:05 1489
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв фото; обновлено 14:12
14:12 3824
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 3337

ЭТО ВАЖНО

Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 1077
Российское зерно в Армению через Азербайджан
Российское зерно в Армению через Азербайджан
16:10 609
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя наш комментарий
15:32 882
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 9156
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами обновлено 16:00
16:00 6878
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 10648
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
12:57 3387
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3730
«Русский след» в деле Эпштейна
«Русский след» в деле Эпштейна
15:05 1489
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв фото; обновлено 14:12
14:12 3824
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 3337
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться