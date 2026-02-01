Россия не нашла подлодок Трампа

Россия не увидела никаких подводных лодок, об отправлении которых к ее берегам говорил президент США Дональд Трамп в августе 2025 года. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и Reuters.

«Можно иронизировать, что что-то непродуманно или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Пару лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли», — сказал Медведев, отметил, что заявления Трампа в соцсетях иногда выглядят «эмоциональными и непродуманными».

Дональд Трамп 1 августа 2025 года приказал направить две атомные подводные лодки для размещения «в соответствующих регионах» после заявлений Медведева и назвал это мерой предосторожности. «Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное», — сказал тогда американский лидер, отмечая, что отправил «одну или две» субмарины. С точки зрения Дональда Трампа, Медведев тогда выступил с провокационными заявлениями на ядерную тематику.

Этому распоряжению предшествовала заочная перепалка президента США с Медведевым, который критиковал его за выдвижение России ультиматума по войне в Украине.