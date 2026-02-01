USD 1.7000
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана

Вучич «знает», когда Америка ударит по Ирану

США нанесут военный удар по Ирану в течение 48 часов, сказал президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink TV.

«Я ожидаю нападения на Иран и некоторых других крупных событий», — сказал он.

По мнению Вучича, атаку приближает новая публикация документов по делу Джеффри Эпштейна. Он провел аналогию со скандалом вокруг Моники Левински: «Когда появляется подобная чепуха, тогда кого-то начинают бомбить. Ускорят ли они принятие решений? Я почти уверен».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что к Ирану была направлена авианосная ударная группа. Издание Axios сообщало, что Белый дом рассматривает силовой сценарий в отношении Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что в случае атаки США конфликт может охватить весь регион.

Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
18:32 125
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана обновлено 18:24
18:24 7940
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами обновлено 17:48
17:48 1957
Последний тур в Вейк-ан-Зее: Айдын Сулейманлы борется за победу
Последний тур в Вейк-ан-Зее: Айдын Сулейманлы борется за победу
17:32 694
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
16:03 3818
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
17:20 1269
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет наша корреспонденция
17:13 549
Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 2747
Российское зерно в Армению через Азербайджан
Российское зерно в Армению через Азербайджан
16:10 1254
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя наш комментарий
15:32 1411
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 9329
