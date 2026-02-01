USD 1.7000
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана

«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому

17:20 1271

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько всем нам набил оскомину, – сказал Медведев в интервью Reuters и ТАСС. – Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин (родившийся в столице Украины писатель Михаил Булгаков): «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить».

28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил Зеленского в Москву на встречу с Владимиром Путиным, заверив, что главе украинского государства «гарантированно обеспечат безопасность». В ответ Зеленский пригласил Путина в Киев.

Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
18:32 127
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана обновлено 18:24
18:24 7944
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами обновлено 17:48
17:48 1957
Последний тур в Вейк-ан-Зее: Айдын Сулейманлы борется за победу
Последний тур в Вейк-ан-Зее: Айдын Сулейманлы борется за победу
17:32 696
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
16:03 3820
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
17:20 1272
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет наша корреспонденция
17:13 549
Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 2748
Российское зерно в Армению через Азербайджан
Российское зерно в Армению через Азербайджан
16:10 1254
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя наш комментарий
15:32 1411
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 9330

