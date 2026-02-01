«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько всем нам набил оскомину, – сказал Медведев в интервью Reuters и ТАСС. – Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин (родившийся в столице Украины писатель Михаил Булгаков): «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить».

28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил Зеленского в Москву на встречу с Владимиром Путиным, заверив, что главе украинского государства «гарантированно обеспечат безопасность». В ответ Зеленский пригласил Путина в Киев.