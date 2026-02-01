Последний тур в Вейк-ан-Зее: Айдын Сулейманлы борется за победу

Сегодня в нидерландском Вейк-ан-Зее завершается традиционный престижный турнир по шахматам Tata Steel.

Во втором по рангу соревновании - Challengers (есть еще Masters) - успешно играет азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы. Перед последним 13-м туром у Айдына было 9 очков, и он занимал 1-е место, опережая по дополнительным показателям американца Энди Вудварда.

20-летний гроссмейстер одержал семь побед и четыре раза сыграл вничью при одном поражении. Сулейманлы, рейтинг которого равен 2628, взял верх над Эрвином Л’Ами (Нидерланды), Элин Руберс (Нидерланды), Лу Миаойи (Китай), Кариссой Йип (США), Фаустино Оро (Аргентина), Даниилом Юффой (Испания) и Марк-Андрией Маурицци (Франция).

Единственное поражение наш шахматист потерпел от легендарного украинского шахматиста Василия Иванчука.

Третий рейтинг-фаворит турнира Challengers Сулейманлы в эти минуты в последнем 13-м туре играет с сербом Велимиром Ивичем (2638).

Помимо Сулейманлы и Вудварда, шанс занять 1-е место имеет Иванчук. У него после 12 партий было 8,5 очка.

Победитель турнира Challengers получит право в 2027 году играть в Masters. В этом году там перед последним туром лидирует узбекская звезда Нодирбек Абдусатторов.