Иранский беспилотник вышел на разведку

Иранский разведывательный беспилотник в воскресенье провел длительный полет над Оманским заливом, свидетельствуют данные авиационного ресурса Flightradar24.

Накануне Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) выступило с предупреждением иранским вооруженным силам, заявив, что не потерпит опасных маневров, таких как пролеты над американскими военными кораблями или приближение иранских скоростных катеров, идущих курсом на столкновение с ними.

«Любое небезопасное и непрофессиональное поведение вблизи американских войск, региональных партнеров или коммерческих судов увеличивает риск столкновения, эскалации и дестабилизации», - подчеркнули в CENTCOM.