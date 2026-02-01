USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пентагон готовится к ударам Ирана
Новость дня
Пентагон готовится к ударам Ирана

Иранский беспилотник вышел на разведку

17:36 682

Иранский разведывательный беспилотник в воскресенье провел длительный полет над Оманским заливом, свидетельствуют данные авиационного ресурса Flightradar24.

Накануне Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) выступило с предупреждением иранским вооруженным силам, заявив, что не потерпит опасных маневров, таких как пролеты над американскими военными кораблями или приближение иранских скоростных катеров, идущих курсом на столкновение с ними.

«Любое небезопасное и непрофессиональное поведение вблизи американских войск, региональных партнеров или коммерческих судов увеличивает риск столкновения, эскалации и дестабилизации», - подчеркнули в CENTCOM.

Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
18:32 129
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана обновлено 18:24
18:24 7948
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами обновлено 17:48
17:48 1961
Последний тур в Вейк-ан-Зее: Айдын Сулейманлы борется за победу
Последний тур в Вейк-ан-Зее: Айдын Сулейманлы борется за победу
17:32 699
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
16:03 3825
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
17:20 1276
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет наша корреспонденция
17:13 552
Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 2753
Российское зерно в Армению через Азербайджан
Российское зерно в Армению через Азербайджан
16:10 1255
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя наш комментарий
15:32 1411
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 9330

ЭТО ВАЖНО

Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
18:32 129
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана обновлено 18:24
18:24 7948
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами обновлено 17:48
17:48 1961
Последний тур в Вейк-ан-Зее: Айдын Сулейманлы борется за победу
Последний тур в Вейк-ан-Зее: Айдын Сулейманлы борется за победу
17:32 699
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
16:03 3825
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
17:20 1276
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет наша корреспонденция
17:13 552
Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 2753
Российское зерно в Армению через Азербайджан
Российское зерно в Армению через Азербайджан
16:10 1255
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя наш комментарий
15:32 1411
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 9330
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться