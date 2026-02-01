USD 1.7000
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана

Шиитский блок отказал Трампу

Альянс шиитских политических блоков Ирака, Координационный совет, заявил, что не откажется от выдвижения на пост главы правительства Нури аль-Малики, который в прошлом уже занимал пост премьер-министра.

Аль-Малики – близкий союзник Ирана, его назначение вызывает недовольство администрации США. Президент Дональд Трамп заявил, что если тот станет премьер-министром, Ирак не сможет рассчитывать на американскую помощь.

«Выбор премьер-министра, согласно Конституции, является внутренним делом Ирака. Иностранное вмешательство в него недопустимо», – говорится в заявлении коалиции. Также отмечается, что Ирак заинтересован в сбалансированных отношениях с иностранными партнерами, в основе которых взаимное уважение.

По соглашениям, достигнутым после свержения в 2003 году Саддама Хусейна, президентом Ирака становится курд, премьер-министром – шиит, председателем парламента – суннит. При этом кандидатуру главы правительства предлагает крупнейшая шиитская фракция.

