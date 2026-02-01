USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пентагон готовится к ударам Ирана
Новость дня
Пентагон готовится к ударам Ирана

Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах

18:32 893

Канцелярия президента Ирана Масуда Пезешкиана сообщила в воскресенье о публикации имен 2 986 человек, которые, по ее данным, погибли недавно в ходе протестов, назвав всех погибших «детьми этой земли», передает Iran International.

В заявлении канцелярии президента исламской республики говорится, что список обнародован в рамках политики прозрачности и подотчетности и по распоряжению Пезешкиана, после того как имена были собраны Организацией судебной медицины Ирана и сверены с национальным реестром актов гражданского состояния.

По утверждению Iran International, которое ссылается на изученные им документы, в ходе разгона протестов 8–9 января силами безопасности были убиты более 36 500 иранцев.

Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших
Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших фото: обновлено 20:01
20:01 880
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя все еще актуально
15:32 1830
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана обновлено 18:24
18:24 10278
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
19:15 959
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция
17:25 2296
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
18:32 894
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами обновлено 17:48
17:48 2778
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
16:03 5336
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
17:20 2290
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет наша корреспонденция
17:13 841
Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 3848

ЭТО ВАЖНО

Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших
Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших фото: обновлено 20:01
20:01 880
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя все еще актуально
15:32 1830
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана обновлено 18:24
18:24 10278
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
19:15 959
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция
17:25 2296
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
18:32 894
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами обновлено 17:48
17:48 2778
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
16:03 5336
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
17:20 2290
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет наша корреспонденция
17:13 841
Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 3848
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться