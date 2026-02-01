Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах

Канцелярия президента Ирана Масуда Пезешкиана сообщила в воскресенье о публикации имен 2 986 человек, которые, по ее данным, погибли недавно в ходе протестов, назвав всех погибших «детьми этой земли», передает Iran International.

В заявлении канцелярии президента исламской республики говорится, что список обнародован в рамках политики прозрачности и подотчетности и по распоряжению Пезешкиана, после того как имена были собраны Организацией судебной медицины Ирана и сверены с национальным реестром актов гражданского состояния.

По утверждению Iran International, которое ссылается на изученные им документы, в ходе разгона протестов 8–9 января силами безопасности были убиты более 36 500 иранцев.