Израиль открыл «Рафах»

Израиль заявил, что в воскресенье он вновь открыл контрольно-пропускной пункт «Рафах» между Газой и Египтом, но только в ограниченном объеме, разрешив проезд исключительно палестинским жителям этой территории, сообщает AFP.

«В соответствии с соглашением о прекращении огня и директивой политического эшелона контрольно-пропускной пункт «Рафах» был открыт сегодня только для ограниченного проезда местных жителей, - говорится в сообщении COGAT, органа Министерства обороны Израиля, координирующего гражданские дела палестинцев. - В рамках этого сегодня начался первоначальный пилотный этап, проводимый в координации с Миссией Европейского союза по оказанию пограничной помощи (EUBAM), Египтом и всеми соответствующими заинтересованными сторонами».

В COGAT заявили, что все вовлеченные стороны проводят «предварительную подготовку, направленную на повышение готовности к полноценному функционированию пункта пропуска». «Фактический проезд жителей в обоих направлениях начнется после завершения этих подготовительных работ», - добавили в ведомстве.