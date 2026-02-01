USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана

Израиль открыл «Рафах»

18:47 604

Израиль заявил, что в воскресенье он вновь открыл контрольно-пропускной пункт «Рафах» между Газой и Египтом, но только в ограниченном объеме, разрешив проезд исключительно палестинским жителям этой территории, сообщает AFP.

«В соответствии с соглашением о прекращении огня и директивой политического эшелона контрольно-пропускной пункт «Рафах» был открыт сегодня только для ограниченного проезда местных жителей, - говорится в сообщении COGAT, органа Министерства обороны Израиля, координирующего гражданские дела палестинцев. - В рамках этого сегодня начался первоначальный пилотный этап, проводимый в координации с Миссией Европейского союза по оказанию пограничной помощи (EUBAM), Египтом и всеми соответствующими заинтересованными сторонами».

В COGAT заявили, что все вовлеченные стороны проводят «предварительную подготовку, направленную на повышение готовности к полноценному функционированию пункта пропуска». «Фактический проезд жителей в обоих направлениях начнется после завершения этих подготовительных работ», - добавили в ведомстве.

Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших
Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших фото: обновлено 20:01
20:01 882
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя все еще актуально
15:32 1830
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана обновлено 18:24
18:24 10282
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
19:15 959
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция
17:25 2296
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
18:32 895
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами обновлено 17:48
17:48 2778
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
16:03 5337
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
17:20 2291
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет наша корреспонденция
17:13 841
Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 3849

