Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана

Иран может отдать уран Турции?

Угрозы Соединенных Штатов в адрес Ирана могут быть отложены до следующего раунда дипломатии — на этот раз при посредничестве Турции. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

В публикации издания говорится, что при отсутствии немедленного повода для удара президент США Дональд Трамп мог бы дать Турции шанс разрешить кризис вокруг Ирана, понимая, что эта страна способна стать более эффективным посредником, чем Саудовская Аравия.

Высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности сообщил Haaretz, что Стамбул может предложить передачу Ираном обогащенного урана Турции с обязательством никогда не возвращать его иранским властям.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, напоминают СМИ, часто общается с Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в пятницу в Стамбуле встретился со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Эрдоган даже предлагал провести видеовстречу втроем с участием Пезешкиана и Трампа.

По утверждению турецких источников, именно Эрдоган предложил Трампу разделить обсуждение с Ираном на несколько «глав», которые рассматривались бы по отдельности, а не в рамках одного пакета. Что касается ядерного вопроса, то, по словам высокопоставленного турецкого чиновника, цитируемого Haaretz, Турция могла бы предложить, чтобы уран, включая около 440 кг, обогащенных до 60%, был передан Турции с обещанием, что он никогда не будет возвращен Ирану.

