Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана

Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США

19:16

Задержанный ранее в США азербайджанский ученый, нейробиолог и профессор Университета Баффало Шовги Гусейнов освобожден и вернулся домой. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Все мои документы легальны и в порядке, поэтому сегодня я дома. Получил тысячи писем. Спасибо каждому из вас», — написал Гусейнов.

Шовги Гусейнов был задержан Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) после инцидента на мосту Peace через реку Ниагара, соединяющем американский Баффало с канадской провинцией Онтарио. По данным СМИ, ученый по ошибке выехал на встречную полосу и оказался на территории Канады, а при попытке вернуться в США был задержан американскими пограничниками.

Несмотря на отсутствие судимостей и наличие действующей визы, позволяющей ему работать в США до 2029 года, Гусейнова передали в ведение ICE, которая заявила о возможности его депортации. Конкретные основания для задержания при этом официально названы не были.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Американские СМИ отмечали, что подобные случаи уже происходили ранее: водители-мигранты по ошибке пересекали границу с Канадой и при возвращении задерживались иммиграционными службами США.

Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших
Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших
20:01
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
15:32
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана
18:24
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
19:15
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
17:25
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
18:32
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами
17:48
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
16:03
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
17:20
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет
17:13
Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20

