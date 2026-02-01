Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США

Задержанный ранее в США азербайджанский ученый, нейробиолог и профессор Университета Баффало Шовги Гусейнов освобожден и вернулся домой. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Все мои документы легальны и в порядке, поэтому сегодня я дома. Получил тысячи писем. Спасибо каждому из вас», — написал Гусейнов.

Шовги Гусейнов был задержан Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) после инцидента на мосту Peace через реку Ниагара, соединяющем американский Баффало с канадской провинцией Онтарио. По данным СМИ, ученый по ошибке выехал на встречную полосу и оказался на территории Канады, а при попытке вернуться в США был задержан американскими пограничниками.

Несмотря на отсутствие судимостей и наличие действующей визы, позволяющей ему работать в США до 2029 года, Гусейнова передали в ведение ICE, которая заявила о возможности его депортации. Конкретные основания для задержания при этом официально названы не были.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Американские СМИ отмечали, что подобные случаи уже происходили ранее: водители-мигранты по ошибке пересекали границу с Канадой и при возвращении задерживались иммиграционными службами США.