Пентагон готовится к ударам Ирана
Новость дня
Пентагон готовится к ударам Ирана

Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших

фото: обновлено 20:01
20:01 892

Служебный автобус одного из предприятий попал под удар беспилотника России в Павлоградском районе Днепропетровской области, сообщили в энергетической компании ДТЭК.

По данным компании, погибли 15 шахтеров, ранения получили семь человек.

*** 19:33

Российский беспилотник попал рядом со служебным автобусом в Днепропетровской области. По предварительной информации, погибли 12 человек, еще 7 получили ранения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

«Российский БПЛА попал рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе. По предварительным данным, погибли 12 человек, еще 7 пострадали. Обстоятельства уточняются», — сообщил он.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец уточнил, что удар был нанесен по угледобывающему предприятию, а также по автобусу с работниками шахты, который осуществлял посменный трансфер.

По его словам, было применено четыре беспилотника типа «Шахед».

Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших
Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших фото: обновлено 20:01
20:01 893
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя все еще актуально
15:32 1831
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана обновлено 18:24
18:24 10293
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
19:15 967
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция
17:25 2298
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
18:32 899
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами
Переговоры в Абу-Даби отложили после визита человека Путина в Майами обновлено 17:48
17:48 2781
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
16:03 5344
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
«Головы ему не сносить»: Медведев угрожает Зеленскому
17:20 2293
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет
На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет наша корреспонденция
17:13 841
Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 3853

