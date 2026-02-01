Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших

По данным компании, погибли 15 шахтеров, ранения получили семь человек.

Служебный автобус одного из предприятий попал под удар беспилотника России в Павлоградском районе Днепропетровской области, сообщили в энергетической компании ДТЭК.

Российский беспилотник попал рядом со служебным автобусом в Днепропетровской области. По предварительной информации, погибли 12 человек, еще 7 получили ранения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

«Российский БПЛА попал рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе. По предварительным данным, погибли 12 человек, еще 7 пострадали. Обстоятельства уточняются», — сообщил он.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец уточнил, что удар был нанесен по угледобывающему предприятию, а также по автобусу с работниками шахты, который осуществлял посменный трансфер.

По его словам, было применено четыре беспилотника типа «Шахед».