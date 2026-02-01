Кто взрывает Иран?

По его словам, объяснения иранских властей, от «взрыва газа» до «возгорания камыша», не выдерживают никакой критики. В одном из случаев газовая труба, показанная по телевидению, даже не была подключена к дому, где произошел взрыв. «Вероятность того, что все это произошло само собой, ничтожна», отметил Крутихин, указав на признаки внешнего вмешательства.

Серия почти одновременных взрывов в разных регионах Ирана, вопреки заявлениям официальных лиц страны, выглядит вовсе не как цепочка бытовых происшествий, а как скоординированные диверсии. Такое мнение в эфире YouTube-канала The Breakfast Show выразил аналитик Михаил Крутихин, комментируя ситуацию на фоне нарастающего давления США на Тегеран.

Эти инциденты совпали с усилением американского военного присутствия в регионе. По словам аналитика, Трамп требует операции, которая должна быть быстрой и триумфальной, без затяжной кампании. «Мы это знаем почти наверняка, учитывая психологию Трампа. Трамп, во‑первых, потребует от своих военных, чтобы все прошло быстро, а не как в Ираке или Афганистане. А во‑вторых, — триумфально. Чтобы можно было объявить какую‑нибудь замечательную победу. Вот как военные будут выкручиваться из этой ситуации, сказать трудно», - сказал он.

Крутихин подчеркнул, что в Персидском заливе уже находится одна авианосная группа, а вторая, по данным СМИ, может быть на подходе. США также перебросили самолеты, способные фиксировать следы радиации, что указывает на интерес к иранским ядерным объектам.

На фоне подготовки к возможному удару по Ирану меняется и региональная конфигурация. Сообщения о формировании тройственного союза Саудовской Аравии, Пакистана и Турции быстро сошли на нет: Эр‑Рияд отказался от участия Анкары и заявил о сотрудничестве только с Пакистаном. Саудовцы, которые еще недавно убеждали Вашингтон не разрушать иранский государственный строй, теперь требуют не затягивать с ударом по Тегерану. По словам Крутихина, такая резкая переориентация отражает неопределенную ситуацию в регионе и ожидание военной операции, тогда как взрывы в Иране выглядят как «разогрев» общественного мнения.

Иран в свою очередь отменил совместные маневры с Россией и Китаем и усиливает оборону. После прошлогодней 12‑дневной войны страна создала многоуровневую систему замещения командования, что делает попытки «обезглавить» руководство практически бесперспективными.

«Оставить Иран без верхушки можно, но это чрезвычайно сложно», — отметил аналитик.

На фоне растущей напряженности появляются противоречивые сообщения о возможных целях удара: от пусковых установок и складов баллистических ракет до объектов ядерной программы.

По словам Крутихина, в Вашингтоне пока не нашли вариант, который позволил бы нанести быстрый и одновременно эффективный удар, способный парализовать иранскую систему управления.

«Ситуация меняется буквально каждый час. Пока мы видим только подготовку и попытку разогреть общественное мнение как внутри Ирана, так и за его пределами», — резюмировал он.