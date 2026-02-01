Кто взрывает Иран?

Серия почти одновременных взрывов в разных регионах Ирана, вопреки заявлениям официальных лиц страны, выглядит вовсе не как цепочка бытовых происшествий, а как скоординированные диверсии. Такое мнение в эфире YouTube-канала The Breakfast Show выразил аналитик Михаил Крутихин, комментируя ситуацию на фоне нарастающего давления США на Тегеран.
По его словам, объяснения иранских властей, от «взрыва газа» до «возгорания камыша», не выдерживают никакой критики. В одном из случаев газовая труба, показанная по телевидению, даже не была подключена к дому, где произошел взрыв. «Вероятность того, что все это произошло само собой, ничтожна», отметил Крутихин, указав на признаки внешнего вмешательства.
Эти инциденты совпали с усилением американского военного присутствия в регионе. По словам аналитика, Трамп требует операции, которая должна быть быстрой и триумфальной, без затяжной кампании. «Мы это знаем почти наверняка, учитывая психологию Трампа. Трамп, во‑первых, потребует от своих военных, чтобы все прошло быстро, а не как в Ираке или Афганистане. А во‑вторых, — триумфально. Чтобы можно было объявить какую‑нибудь замечательную победу. Вот как военные будут выкручиваться из этой ситуации, сказать трудно», - сказал он.
Крутихин подчеркнул, что в Персидском заливе уже находится одна авианосная группа, а вторая, по данным СМИ, может быть на подходе. США также перебросили самолеты, способные фиксировать следы радиации, что указывает на интерес к иранским ядерным объектам.
На фоне подготовки к возможному удару по Ирану меняется и региональная конфигурация. Сообщения о формировании тройственного союза Саудовской Аравии, Пакистана и Турции быстро сошли на нет: Эр‑Рияд отказался от участия Анкары и заявил о сотрудничестве только с Пакистаном. Саудовцы, которые еще недавно убеждали Вашингтон не разрушать иранский государственный строй, теперь требуют не затягивать с ударом по Тегерану. По словам Крутихина, такая резкая переориентация отражает неопределенную ситуацию в регионе и ожидание военной операции, тогда как взрывы в Иране выглядят как «разогрев» общественного мнения.
Иран в свою очередь отменил совместные маневры с Россией и Китаем и усиливает оборону. После прошлогодней 12‑дневной войны страна создала многоуровневую систему замещения командования, что делает попытки «обезглавить» руководство практически бесперспективными.
«Оставить Иран без верхушки можно, но это чрезвычайно сложно», — отметил аналитик.
На фоне растущей напряженности появляются противоречивые сообщения о возможных целях удара: от пусковых установок и складов баллистических ракет до объектов ядерной программы.
По словам Крутихина, в Вашингтоне пока не нашли вариант, который позволил бы нанести быстрый и одновременно эффективный удар, способный парализовать иранскую систему управления.
«Ситуация меняется буквально каждый час. Пока мы видим только подготовку и попытку разогреть общественное мнение как внутри Ирана, так и за его пределами», — резюмировал он.