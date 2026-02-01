ОПЕК+ берет паузу

USD 1.7000
Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК.

Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, - как было и запланировано ранее.

При этом для ряда стран по-прежнему действуют компенсационные графики. Наиболее значительные компенсации, то есть дополнительное сокращение добычи к уровню квоты, должен осуществить Казахстан, у которого в декабре и январе добыча снижалась из-за внешних факторов - ограничений по экспорту через КТК, а также аварии на энергообъекте Тенгизского месторождения.

По окончании встречи "восьмерки" начнется заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия. Участники обсудят текущую ситуацию на рынке, а также оценят уровень исполнения соглашения в предыдущие месяцы.

Восемь участников ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) вводили два пакета ограничений - в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний изначально действовал до конца 2026 года, но в сентябре, после того как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, "добровольцы" начали активно восстанавливать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и в декабре - на 137 тыс. б/с каждый месяц, после чего взяли паузу в наращивании на первый квартал 2026 года.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок 2,2 млн б/с.

Следующая встреча "восьмерки" ОПЕК+ назначена на 1 марта.

