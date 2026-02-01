Посол ЕС об ударах России по Украине: «Так выглядит «перемирие»?

В своем аккаунте в Facebook Матернова рассказала подписчикам, что в течение ночи РФ атаковала Украину 90 ударными беспилотниками. В Днепре дрон попал в частный дом, убив двух человек. В Конотопе Сумской области под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура. Взрывы слышали также в ряде городов.

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что российские удары продолжаются по всей Украине, несмотря на мирные переговоры и согласие РФ на «недельное перемирие».

«Это так выглядит «перемирие»? Взрывы. Погибшие, транспортная инфраструктура... А сегодняшняя атака (очевидно, в Запорожье – ред.) – еще одно доказательство, что никакого «перемирия» нет. Россия не уважает договоренности. Никакие из их обещаний не соблюдались», – цитирует ее «Европейская правда».

Матернова также отметила, что сейчас в Украине стоят большие морозы, а в Киеве во многих многоэтажках нет отопления после предыдущих ударов по энергетике; большинство украинцев живут с многочасовыми отключениями света. «Демократический мир не должен отворачивать глаза», – подчеркнула посол.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на РФ после удара по роддому в Запорожье 1 февраля, в результате которого пострадали шесть человек.

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что получил от президента РФ Владимира Путина согласие не бить по Киеву «и по другим городам» в течение недели – не уточнив, с какого времени должен был начаться отсчет. В Кремле заявили, что якобы речь идет о сроке до 1 февраля. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямых договоренностей о прекращении российских ударов по украинской энергетике между Киевом и Москвой нет, однако разговоры об этом продолжаются, в том числе и в Абу-Даби.