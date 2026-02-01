USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пентагон готовится к ударам Ирана
Новость дня
Пентагон готовится к ударам Ирана

Посол ЕС об ударах России по Украине: «Так выглядит «перемирие»?

20:28 688

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что российские удары продолжаются по всей Украине, несмотря на мирные переговоры и согласие РФ на «недельное перемирие».

В своем аккаунте в Facebook Матернова рассказала подписчикам, что в течение ночи РФ атаковала Украину 90 ударными беспилотниками. В Днепре дрон попал в частный дом, убив двух человек. В Конотопе Сумской области под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура. Взрывы слышали также в ряде городов.

«Это так выглядит «перемирие»? Взрывы. Погибшие, транспортная инфраструктура... А сегодняшняя атака (очевидно, в Запорожье – ред.) – еще одно доказательство, что никакого «перемирия» нет. Россия не уважает договоренности. Никакие из их обещаний не соблюдались», – цитирует ее «Европейская правда».

Матернова также отметила, что сейчас в Украине стоят большие морозы, а в Киеве во многих многоэтажках нет отопления после предыдущих ударов по энергетике; большинство украинцев живут с многочасовыми отключениями света. «Демократический мир не должен отворачивать глаза», – подчеркнула посол.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на РФ после удара по роддому в Запорожье 1 февраля, в результате которого пострадали шесть человек.

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что получил от президента РФ Владимира Путина согласие не бить по Киеву «и по другим городам» в течение недели – не уточнив, с какого времени должен был начаться отсчет. В Кремле заявили, что якобы речь идет о сроке до 1 февраля. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямых договоренностей о прекращении российских ударов по украинской энергетике между Киевом и Москвой нет, однако разговоры об этом продолжаются, в том числе и в Абу-Даби.

Израиль готовится к войне
Израиль готовится к войне
21:17 701
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший обновлено 21:01
21:01 1722
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге В погоне за «Сабахом»
20:29 1049
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час
19:16 2766
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США горячая тема; все еще актуально
15:47 3343
Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших
Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших фото: обновлено 20:01
20:01 2757
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя все еще актуально
15:32 2085
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана обновлено 18:24
18:24 11565
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
19:15 1994
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция
17:25 2923
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах новость дополнена
18:32 1264

ЭТО ВАЖНО

Израиль готовится к войне
Израиль готовится к войне
21:17 701
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший обновлено 21:01
21:01 1722
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге В погоне за «Сабахом»
20:29 1049
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час
19:16 2766
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США горячая тема; все еще актуально
15:47 3343
Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших
Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших фото: обновлено 20:01
20:01 2757
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя все еще актуально
15:32 2085
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана обновлено 18:24
18:24 11565
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
19:15 1994
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция
17:25 2923
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах новость дополнена
18:32 1264
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться