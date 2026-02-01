USD 1.7000
В погоне за «Сабахом»
Эльмир Алиев, отдел спорта
20:29 1050

Сегодня двумя матчами завершился 18-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

«Карабах» после разгрома в Ливерпуле и ожидаемого выхода команды в стыковые матчи Лиги чемпионов принимал «Туран-Товуз». Команде Гурбана Гурбанова победа была просто необходима, чтобы сократить 7-очковое отставание от лидера чемпионата «Сабаха». 

Игра с товузцами получилась непростой, но «Карабаху» удалось победить, забив единственный гол на 41-й минуте. Три очка команде принес точный удар Абделлы Зубира. Правда, в самой концовке мяч чудом не угодил в ворота «Карабаха».

В другом матче дня «Нефтчи» на «Лив Бона Деа Арене» разгромил «Араз-Нахчыван» - 4:0. Счет в матче открыл бывший футболист нахчыванцев бразилец Игор Рибейро. Сенегалец с английским паспортом Бассала Самбу на 40-й минуте удвоил преимущество гостей. А во втором тайме превосходство «Нефтчи» укрепили люксембуржец Алессио Курчи (84-я минута) и камерунец Венсан Абубакар (90+2-я минута).

Команда украинского специалиста Юрия Вернидуба занимает с 24 очками 7-е место. От еврокубковой зоны «Нефтчи» отделяют 6 очков.

Результаты других матчей 18-го тура: «Карван-Евлах» - «Сумгаит» - 0:2, «Габала» - «Имишли» - 3:2, «Кяпяз» - «Шамахы» - 0:2, «Зиря» - «Сабах» - 1:3.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге
ЭТО ВАЖНО

Израиль готовится к войне
Израиль готовится к войне
21:17 703
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший обновлено 21:01
21:01 1726
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час
19:16 2768
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США горячая тема; все еще актуально
15:47 3344
Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших
Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших фото: обновлено 20:01
20:01 2760
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя все еще актуально
15:32 2085
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана обновлено 18:24
18:24 11566
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
19:15 1996
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция
17:25 2923
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах новость дополнена
18:32 1264
