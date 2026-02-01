«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге

«Карабах» после разгрома в Ливерпуле и ожидаемого выхода команды в стыковые матчи Лиги чемпионов принимал «Туран-Товуз». Команде Гурбана Гурбанова победа была просто необходима, чтобы сократить 7-очковое отставание от лидера чемпионата «Сабаха».

Игра с товузцами получилась непростой, но «Карабаху» удалось победить, забив единственный гол на 41-й минуте. Три очка команде принес точный удар Абделлы Зубира. Правда, в самой концовке мяч чудом не угодил в ворота «Карабаха».

В другом матче дня «Нефтчи» на «Лив Бона Деа Арене» разгромил «Араз-Нахчыван» - 4:0. Счет в матче открыл бывший футболист нахчыванцев бразилец Игор Рибейро. Сенегалец с английским паспортом Бассала Самбу на 40-й минуте удвоил преимущество гостей. А во втором тайме превосходство «Нефтчи» укрепили люксембуржец Алессио Курчи (84-я минута) и камерунец Венсан Абубакар (90+2-я минута).