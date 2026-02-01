В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший

В селе Учтепе Джалилабадского района мужчина напал с топором на детей своего брата.

Как стало известно haqqin.az, Хагигат Нагиева, 2012 года рождения, получившая тяжелые травмы в результате ударов топором, скончалась в Джалилабадской центральной районной больнице.

Как сообщает haqqin.az, в ходе конфликта дядя нанес несовершеннолетним племяннику и племяннице множественные рубленые раны.

Пострадавших доставили в Джалилабадскую центральную районную больницу. В медучреждении сообщили, что 1 февраля 2026 года около 17:00 в отделение скорой помощи были госпитализированы двое несовершеннолетних (мальчик и девочка). Им диагностировали множественные раны. В настоящее время оба пациента находятся в реанимационном отделении, их состояние оценивается как тяжелое. По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний А.Нагиев. Он передан следственным органам.

По данному факту проводится расследование.