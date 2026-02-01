USD 1.7000
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана

В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший

обновлено 21:01
Ульвия Худиева
21:01

Как стало известно haqqin.az, Хагигат Нагиева, 2012 года рождения, получившая тяжелые травмы в результате ударов топором, скончалась в Джалилабадской центральной районной больнице.

*** 20:43

В селе Учтепе Джалилабадского района мужчина напал с топором на детей своего брата.

Как сообщает haqqin.az, в ходе конфликта дядя нанес несовершеннолетним племяннику и племяннице множественные рубленые раны.

Пострадавших доставили в Джалилабадскую центральную районную больницу. В медучреждении сообщили, что 1 февраля 2026 года около 17:00 в отделение скорой помощи были госпитализированы двое несовершеннолетних (мальчик и девочка). Им диагностировали множественные раны. В настоящее время оба пациента находятся в реанимационном отделении, их состояние оценивается как тяжелое. По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний А.Нагиев. Он передан следственным органам.

По данному факту проводится расследование.

Израиль готовится к войне
Израиль готовится к войне
21:17 703
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший обновлено 21:01
21:01 1728
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге В погоне за «Сабахом»
20:29 1052
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час
19:16 2768
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США горячая тема; все еще актуально
15:47 3344
Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших
Россия атаковала автобус с шахтерами: много погибших фото: обновлено 20:01
20:01 2761
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя все еще актуально
15:32 2085
Пентагон готовится к ударам Ирана
Пентагон готовится к ударам Ирана обновлено 18:24
18:24 11566
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
19:15 1996
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция
17:25 2923
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах
Канцелярия Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших в протестах новость дополнена
18:32 1264
