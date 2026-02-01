USD 1.7000
Пентагон готовится к ударам Ирана
Израиль готовится к войне

Израиль готовится к войне

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир провел в выходные интенсивные консультации в Вашингтоне с высокопоставленными американскими военными, сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что встречи проходили на фоне подготовки США к возможному удару по Ирану. По информации новостной службы «Кан», в поездке в Вашингтон Замира сопровождали бригадный генерал Омер Тишлер, который станет следующим главой ВВС ЦАХАЛ, а также командир оперативного отдела военной разведки бригадный генерал Мени Либерти.

The Jerusalem Post передает, что Замир представил американским коллегам «чувствительную разведывательную информацию», а также обсудил с ними «военные варианты против Ирана» и пытался оказать влияние на дипломатические переговоры между Вашингтоном и Тегераном. По сведениям The Jerusalem Post, израильский военачальник делал акцент на том, что разведданные указывают на успехи Ирана в восстановлении своего военного потенциала, особенно по части производства баллистических ракет.

После возвращения из Вашингтона Эяль Замир встретился с министром обороны Исраэлем Кацем. Кац и Замир обсудили «оценку ситуации в регионе и оперативную готовность Армии обороны Израиля к любым сценариям», а также ряд других тем, отмечает The Jerusalem Post.

Израильские СМИ пишут о полной координации действий между Израилем и США. В Израиле рассчитывают получить от Вашингтона предупреждение об ударе по Ирану, если таковой состоится, чтобы иметь время на подготовку и оповещение населения.

Вместе с тем Дональд Трамп заявил журналистам, что Иран «серьезно обсуждает» возможность сделки с США.

