Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью CNN, что, несмотря на угрозу американского удара, Тегеран уверен в возможности достичь соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. «К сожалению, мы утратили доверие к США как к партнеру по переговорам. Но обмен сообщениями через дружественные страны региона способствует плодотворным переговорам», — отметил он.

Аракчи подчеркнул, что прямой диалог с США возможен лишь при условии восстановления хотя бы минимального уровня доверия: «Прямые или косвенные переговоры — это форма ведения диалога; важнее содержание переговоров. Нам нужно доверие. Возможно, полного доверия никогда не будет, но необходим хотя бы минимальный уровень».

Отвечая на вопросы о возможной военной конфронтации, Аракчи заявил: «Война не является неизбежной и ее можно избежать. Мы полностью к ней готовы, даже более подготовлены, чем во время двенадцатидневной войны. Но готовность не означает желание войны — мы хотим ее предотвратить».

Министр также сосредоточился на ядерной теме: «Давайте не будем говорить о невозможных вещах и не упустим шанс заключить справедливое и честное соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия. Это достижимо даже в краткосрочной перспективе». Он уточнил, что Тегеран ожидает снятия санкций и признания права на мирное обогащение урана: «Если наше право на обогащение будет признано, и мы сможем продолжать его с мирными целями, любые детали могут обсуждаться, и мы можем сесть вместе в любом формате и прийти к результату».

При этом министр отметил готовность Ирана защищать свои интересы: «Если конфликт начнется, это станет катастрофой для всех. Мы готовы к любому развитию событий и можем с полной уверенностью сказать, что наши вооруженные силы оснащены даже лучше, чем во время прошлой войны».

Аракчи подчеркнул, что успешное соглашение откроет возможности для экономического сотрудничества с США и странами региона: «Если мы придем к взаимопониманию и недоразумения будут устранены, откроются большие возможности для торговли и инвестиций, особенно в энергетике и транспорте».