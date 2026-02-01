В Сирии теперь будет мир?

В пятницу Дамаск и представители курдов достигли всеобъемлющего соглашения о постепенной интеграции курдских военных и гражданских институтов в государственные структуры Сирии. Соглашению предшествовали недели территориальных уступок со стороны курдов наступающим сирийским правительственным силам. Эти события стали ударом для курдских группировок, которые стремились сохранить фактическую автономию, установленную после захвата обширных районов на севере и северо-востоке Сирии в ходе гражданской войны, отмечает издание.

Тысячи сирийских курдов в воскресенье собрались в городе Камышлы на северо-востоке Сирии, выражая солидарность накануне реализации соглашения с сирийским правительством, пишет Middle East Eye.

Сделка сохраняет действующее перемирие, положившее конец нескольким неделям ожесточенных боев. В ней предусматривается «постепенная интеграция» курдских сил и административных структур. Также, по всей видимости, она учитывает некоторые требования курдов, включая создание бригад бойцов из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) в районах с курдским большинством.

Глава SDF Мазлум Абди заявил, что реализация соглашения начнется в понедельник: обе стороны отведут силы с передовых позиций в курдском городе Айн-эль-Араб (Кобани), а также в других районах северо-востока Сирии. По словам Абди, «ограниченные силы внутренней безопасности» войдут в отдельные районы Хасаки и Камышлы, при этом никакие военные подразделения не будут введены в курдские города и населенные пункты.

Министр информации Сирии Хамза аль-Мустафа сообщил, что соглашение предусматривает передачу правительству в течение 10 дней некоторых нефтяных месторождений, аэропорта Камышлы и пограничных переходов. Мустафа также отметил, что бойцы SDF будут интегрированы в индивидуальном порядке в новые бригады под командованием сирийской армии.

MEE отмечает, что интеграция курдских сил является частью более широкого пакета реформ, утвержденных президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа и направленных на возвращение северо-восточных территорий под контроль правительства. Новое соглашение, текст которого был обнародован обеими сторонами, «направлено на объединение сирийской территории и достижение полной интеграции» региона с курдским большинством населения.

Также сообщается, что бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани в воскресенье провел телефонный разговор с Мазлумом Абди и обсудил шаги по реализации соглашения между курдскими силами и Дамаском. В ходе разговора «были обсуждены последние события в Сирии и шаги по реализации соглашения между сирийским правительством и SDF. Также был сделан акцент на необходимости решать проблемы и вопросы путем диалога, устанавливать мир и стабильность в Сирии», говорится в заявлении администрации Барзани.

Накануне Барзани обсуждал реализацию соглашения с Ахмедом аш-Шараа. Они подчеркнули «необходимость установления мира и стабильности в Сирии», подтвердив, что диалог и взаимопонимание являются единственным способом разрешения проблем и споров.