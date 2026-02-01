Призыв Си: сделаем юань мировой резервной валютой

USD 1.7000
Председатель КНР Си Цзиньпин призывает к тому, чтобы юань получил статус мировой резервной валюты, пишет Financial Times (FT).

Си заявил, что его стране необходимо создать «мощную валюту», которая могла бы широко использоваться в международной торговле, на инвестиционном и валютном рынках. Газета пишет, что руководство Китая давно стремится к интернационализации юаня.

По словам Си, Китаю необходим «мощный центральный банк», чтобы управлять денежно-кредитной политикой, а также конкурентоспособные финансовые институты, способные привлекать глобальный капитал и оказывать влияние на мировые цены.

FT пишет, что заявления лидера КНР прозвучали на фоне повышенной неопределенности на мировых рынках. Ослабление доллара, возможная смена руководства Федеральной резервной системы США, геополитическая и торговая напряженность побудили центральные банки пересмотреть свою приверженность долларовым активам.

