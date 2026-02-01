USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Посол США: Эрдоган не стремится к возрождению Османской империи

22:40 405

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что риторика между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху носит в основном декларативный характер и не отражает реальных намерений лидеров.

«Риторика между Нетаньяху и Эрдоганом просто оглушительная. Это всего лишь пустые слова», — отметил Баррак.

По его словам, ни один из лидеров не стремится к расширению исторических границ своих стран. «США считают, что он [Эрдоган] не заинтересован в возрождении Османской империи. Заботиться о Стамбуле и Анкаре достаточно; это уже достаточно сложно», — подчеркнул посол.

Он добавил, что ситуация с Израилем аналогична: «То же самое касается премьер-министра Нетаньяху: Израиль подвергается давлению со всех сторон. Философия и теория «Великого Израиля» могут быть реализованы с помощью бизнеса и процветания; это не будет сделано с помощью географии».

Баррак заключил, что подобная риторика носит скорее политический и декларативный характер и со временем исчезнет. «Я думаю, что это вне риторики и политики. Я думаю, что это исчезнет», — заявил посол.

В Сирии теперь будет мир?
В Сирии теперь будет мир?
21:57 812
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
21:39 874
Израиль готовится к войне
Израиль готовится к войне
21:17 2086
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший обновлено 21:01
21:01 3801
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге В погоне за «Сабахом»; видео
20:29 1762
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час
19:16 3816
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США горячая тема; все еще актуально
15:47 3676
Россия ударила по автобусу с шахтерами: много погибших
Россия ударила по автобусу с шахтерами: много погибших фото: обновлено 20:01
20:01 3836
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя все еще актуально
15:32 2224
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал обновлено 22:56
22:56 13537
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
19:15 2626

ЭТО ВАЖНО

В Сирии теперь будет мир?
В Сирии теперь будет мир?
21:57 812
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
21:39 874
Израиль готовится к войне
Израиль готовится к войне
21:17 2086
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший обновлено 21:01
21:01 3801
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге В погоне за «Сабахом»; видео
20:29 1762
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час
19:16 3816
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США горячая тема; все еще актуально
15:47 3676
Россия ударила по автобусу с шахтерами: много погибших
Россия ударила по автобусу с шахтерами: много погибших фото: обновлено 20:01
20:01 3836
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя все еще актуально
15:32 2224
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал обновлено 22:56
22:56 13537
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
19:15 2626
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться