Посол США: Эрдоган не стремится к возрождению Османской империи

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что риторика между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху носит в основном декларативный характер и не отражает реальных намерений лидеров.

«Риторика между Нетаньяху и Эрдоганом просто оглушительная. Это всего лишь пустые слова», — отметил Баррак.

По его словам, ни один из лидеров не стремится к расширению исторических границ своих стран. «США считают, что он [Эрдоган] не заинтересован в возрождении Османской империи. Заботиться о Стамбуле и Анкаре достаточно; это уже достаточно сложно», — подчеркнул посол.

Он добавил, что ситуация с Израилем аналогична: «То же самое касается премьер-министра Нетаньяху: Израиль подвергается давлению со всех сторон. Философия и теория «Великого Израиля» могут быть реализованы с помощью бизнеса и процветания; это не будет сделано с помощью географии».

Баррак заключил, что подобная риторика носит скорее политический и декларативный характер и со временем исчезнет. «Я думаю, что это вне риторики и политики. Я думаю, что это исчезнет», — заявил посол.