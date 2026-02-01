USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Крупный пакет военной помощи Украине от Швеции

22:48 411

Швеция готовится предоставить Украине крупный пакет военной помощи, сообщили в Минобороны Украины по итогам разговора министра Михаила Федорова со шведским коллегой Полом Йонсоном, пишет «Европейская правда».

В разговоре Федоров обсудил с Йонсоном содержание шведского пакета военной помощи для Украины.

«Шведская сторона готовит масштабный пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab, а также взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс – дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike», – говорится в сообщении Минобороны Украины.

 Также министры «предметно обсудили» возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми инструментами противодействия самолетам- носителям управляемых авиационных бомб.

Отмечают, что также Украина и Швеция обсуждают возможность дополнительных взносов в инициативу PURL (которая обеспечивает закупку американского оружия для Украины за счет других союзников), в частности для приобретения средств противодействия российским баллистическим ракетам.

«Параллельно стороны работают над ускорением запуска совместного производства украинских решений по безопасности на территории Швеции», – добавляют в коммюнике.

В правительстве Украины ожидают, что завод производителя Gripen в Украине появится в 2033 году, а сами самолеты – «значительно раньше». Президент Владимир Зеленский заявил, что первые самолеты могут поступить уже в 2026 году.

В Сирии теперь будет мир?
В Сирии теперь будет мир?
21:57 812
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
21:39 875
Израиль готовится к войне
Израиль готовится к войне
21:17 2087
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший обновлено 21:01
21:01 3802
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге В погоне за «Сабахом»; видео
20:29 1762
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час
19:16 3819
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США горячая тема; все еще актуально
15:47 3676
Россия ударила по автобусу с шахтерами: много погибших
Россия ударила по автобусу с шахтерами: много погибших фото: обновлено 20:01
20:01 3836
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя все еще актуально
15:32 2224
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал обновлено 22:56
22:56 13540
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
19:15 2627

ЭТО ВАЖНО

В Сирии теперь будет мир?
В Сирии теперь будет мир?
21:57 812
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
21:39 875
Израиль готовится к войне
Израиль готовится к войне
21:17 2087
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший обновлено 21:01
21:01 3802
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге В погоне за «Сабахом»; видео
20:29 1762
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час
19:16 3819
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США горячая тема; все еще актуально
15:47 3676
Россия ударила по автобусу с шахтерами: много погибших
Россия ударила по автобусу с шахтерами: много погибших фото: обновлено 20:01
20:01 3836
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя все еще актуально
15:32 2224
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал обновлено 22:56
22:56 13540
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
19:15 2627
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться