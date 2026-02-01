Крупный пакет военной помощи Украине от Швеции

В разговоре Федоров обсудил с Йонсоном содержание шведского пакета военной помощи для Украины.

Швеция готовится предоставить Украине крупный пакет военной помощи, сообщили в Минобороны Украины по итогам разговора министра Михаила Федорова со шведским коллегой Полом Йонсоном, пишет «Европейская правда».

«Шведская сторона готовит масштабный пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab, а также взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс – дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike», – говорится в сообщении Минобороны Украины.

Также министры «предметно обсудили» возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми инструментами противодействия самолетам- носителям управляемых авиационных бомб.

Отмечают, что также Украина и Швеция обсуждают возможность дополнительных взносов в инициативу PURL (которая обеспечивает закупку американского оружия для Украины за счет других союзников), в частности для приобретения средств противодействия российским баллистическим ракетам.

«Параллельно стороны работают над ускорением запуска совместного производства украинских решений по безопасности на территории Швеции», – добавляют в коммюнике.

В правительстве Украины ожидают, что завод производителя Gripen в Украине появится в 2033 году, а сами самолеты – «значительно раньше». Президент Владимир Зеленский заявил, что первые самолеты могут поступить уже в 2026 году.