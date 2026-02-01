В «документах Эпштейна» упоминается и Азербайджан

В новых документах по «делу Джеффри Эпштейна», опубликованных накануне Министерством юстиции США, содержатся письма, где упоминается и Азербайджан.

В одном из документов приведено письмо супруги бывшего премьер-министра и министра обороны Израиля Эхуда Барака — Нили Приэль Барак.

11 марта 2016 года Нили Приэль Барак написала Джеффри Эпштейну: «Здравствуйте, Джеффри. Эхуд хотел бы с вами поговорить. Когда и где? Эхуд сейчас находится в Азербайджане. Здесь время на 9 часов опережает нью-йоркское. Сейчас здесь 6 часов вечера. Шаббат шалом. Нили»

Эхуд Барак находился в Баку для участия в «Глобальном Бакинском форуме», проходившем 10–11 марта 2016 года. Упомянутая переписка датируется последним днем форума.