Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
В «документах Эпштейна» упоминается и Азербайджан

В новых документах по «делу Джеффри Эпштейна», опубликованных накануне Министерством юстиции США, содержатся письма, где упоминается и Азербайджан.

В одном из документов приведено письмо супруги бывшего премьер-министра и министра обороны Израиля Эхуда Барака — Нили Приэль Барак.

11 марта 2016 года Нили Приэль Барак написала Джеффри Эпштейну: «Здравствуйте, Джеффри. Эхуд хотел бы с вами поговорить. Когда и где? Эхуд сейчас находится в Азербайджане. Здесь время на 9 часов опережает нью-йоркское. Сейчас здесь 6 часов вечера. Шаббат шалом. Нили»

Эхуд Барак находился в Баку для участия в «Глобальном Бакинском форуме», проходившем 10–11 марта 2016 года. Упомянутая переписка датируется последним днем форума.

В Сирии теперь будет мир?
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Израиль готовится к войне
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США
Россия ударила по автобусу с шахтерами: много погибших
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Иран может отдать уран Турции?
