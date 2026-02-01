Запорожье под давлением: россияне наступают с востока и запада

На западе Запорожской области продвижение зафиксировано в районе Приморского, к югу от города Запорожья.

На востоке региона продвижение отмечается в районе Терноватого, близ села Доброполье, которое, по некоторым данным, уже находится под контролем российских сил.

Также отмечается, что в январе россияне захватили 245 кв. км украинской территории.

По данным DeepState, это почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре.

Больше всего штурмов было под Покровском, Гуляйполем, Константиновкой, Лиманом и Новопавловкой (Днепропетровская область). Быстрее всего россияне в январе продвигались в направлении Славянска. «Негативным рекордсменом стал Славянский участок, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь», - говорится в сообщении ресурса.

Напомним, Россия на днях называла вдвое большую цифру по захвату территорий в Украине - более 500 кв. км, 17 населенных пунктов, о чем заявлял глава генштаба РФ Герасимов.