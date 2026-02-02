USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Израильтянку задержали в Турции за оскорбление флага

00:12 642

Гражданка Израиля более 10 дней находится под стражей в Турции по обвинению в оскорблении турецкого флага, президента Турции и Палестины, сообщает Ynet.

Женщину задержали на площади Таксим в Стамбуле и доставили в полицейский участок, где она остается до настоящего времени. Семья задержанной уведомлена о произошедшем, израильские дипломаты предпринимают шаги для урегулирования ситуации и ее возвращения на родину.

МИД Израиля подтвердил, что дело находится на контроле соответствующего подразделения.

В Сирии теперь будет мир?
В Сирии теперь будет мир?
1 февраля 2026, 21:57 1286
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
1 февраля 2026, 21:39 1199
Израиль готовится к войне
Израиль готовится к войне
1 февраля 2026, 21:17 2774
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший обновлено 21:01
1 февраля 2026, 21:01 5150
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге В погоне за «Сабахом»; видео
1 февраля 2026, 20:29 2232
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час
1 февраля 2026, 19:16 4520
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США горячая тема; все еще актуально
1 февраля 2026, 15:47 3923
Россия ударила по автобусу с шахтерами: много погибших
Россия ударила по автобусу с шахтерами: много погибших фото: обновлено 20:01
1 февраля 2026, 20:01 4513
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя все еще актуально
1 февраля 2026, 15:32 2336
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал обновлено 23:48
1 февраля 2026, 23:48 16226
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
1 февраля 2026, 19:15 2983

ЭТО ВАЖНО

