Израильтянку задержали в Турции за оскорбление флага

Гражданка Израиля более 10 дней находится под стражей в Турции по обвинению в оскорблении турецкого флага, президента Турции и Палестины, сообщает Ynet.

Женщину задержали на площади Таксим в Стамбуле и доставили в полицейский участок, где она остается до настоящего времени. Семья задержанной уведомлена о произошедшем, израильские дипломаты предпринимают шаги для урегулирования ситуации и ее возвращения на родину.

МИД Израиля подтвердил, что дело находится на контроле соответствующего подразделения.