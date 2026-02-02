«Сабах» и «Орду» лидируют после третьего круга в ABL

Завершился 15-й тур, а вместе с ним и третий круг регулярного сезона Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В центральном матче тура «Сабах» обыграл «Абшерон Лайонс» (117:96) и вернул себе лидерство в группе «А». Далее следуют «Нефтчи» и «Гянджа», одолевшие в этом туре соответственно НТД (98:82) и «Шеки» (95:80). Турнирное положение в группе «А»

В группе «B» продолжает лидировать команда «Орду», легко выигравшая в этом туре у «Лянкярана» (103:63). «Нахчыван» одолел «Губу» (82:70), а «Серхедчи» в упорной борьбе взял верх над «Сумгаитом» (98:94). Турнирное положение в группе «B»