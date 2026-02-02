Демократы выигрывают довыборы в Сенат Техаса

Демократическая партия США одержала знаковую победу на внеочередных выборах в Сенат штата Техас, сумев отвоевать округ, который десятилетиями удерживали республиканцы. Как сообщает американский телеканал ABC News, кандидат от демократов, профсоюзный лидер и ветеран ВВС Тейлор Ремет, с разрывом в 14 пунктов разгромил свою оппонентку Ли Уамбсгансс. Сенсационность ситуации заключается в том, что еще в 2024 году в этом же округе Дональд Трамп лидировал с колоссальным преимуществом в 17%.

Кандидат-победитель подчеркнул, что его успех стал возможен благодаря запросу общества на решение внутренних социальных проблем.

«Эта победа принадлежит простым рабочим людям», — заявил Ремет, чья кампания строилась на обещаниях защиты рабочих мест и поддержке образования.

В руководстве Демократической партии этот результат уже называют предвестником масштабного политического кризиса для Белого дома. Председатель Демократического национального комитета Кен Мартин прямо указал на уязвимость позиций нынешней администрации.

«Это предупреждающий знак для республиканцев по всей стране», — констатировал глава комитета в комментарии для СМИ.

Роковой для республиканцев исход был зафиксирован вопреки личной поддержке Трампа, который активно призывал голосовать за «невероятную сторонницу» движения MAGA Ли Уамбсгансс. Однако «эффект Трампа» не сработал. Текущее поражение в самом сердце консервативного штата эксперты рассматривают как пугающий симптом перед общенациональными промежуточными выборами в Конгресс, запланированными на ноябрь 2026 года.