Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США

01:27

Президент США Дональд Трамп пошутил о трех новых штатах в составе страны. На это обратила внимание газета The Washington Post.

На ужине американский лидер заявил, что у него нет планов захватывать Гренландию, он хотел бы ее купить.

«У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м штатом», — продолжил политик. Как отмечает WP, заявление прозвучало в шутливом формате.

Ранее президент США назвал премьера Канады Марка Карни «губернатором» и пригрозил 100-процентными торговыми пошлинами, если он заключит торговое соглашение с Китаем.

В Сирии теперь будет мир?
В Сирии теперь будет мир?
1 февраля 2026, 21:57 1510
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
1 февраля 2026, 21:39 1352
Израиль готовится к войне
Израиль готовится к войне
1 февраля 2026, 21:17 3188
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший обновлено 21:01
1 февраля 2026, 21:01 5889
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге В погоне за «Сабахом»; видео
1 февраля 2026, 20:29 2439
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час
1 февраля 2026, 19:16 4896
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США
Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США горячая тема; все еще актуально
1 февраля 2026, 15:47 4084
Россия ударила по автобусу с шахтерами: много погибших
Россия ударила по автобусу с шахтерами: много погибших фото: обновлено 20:01
1 февраля 2026, 20:01 4860
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя все еще актуально
1 февраля 2026, 15:32 2419
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал обновлено 23:48
1 февраля 2026, 23:48 17575
Иран может отдать уран Турции?
Иран может отдать уран Турции?
1 февраля 2026, 19:15 3153

