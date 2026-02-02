В Польшу снова прилетели воздушные шары из Беларуси

Польские военные сообщили об очередном инциденте в воздушном пространстве на границе с Беларусью. В ночь на воскресенье, 1 февраля, было зафиксировано "вторжение в польское воздушное пространство объектов, похожих на воздушные шары", говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети X.

По данным польской стороны, полеты объектов контролировались военными радиолокационными системами и не представляли угрозы безопасности воздушного пространства страны. "Вооруженные силы Польши остаются готовыми к выполнению задач, связанных с обеспечением безопасности польского воздушного пространства", - отметили в командовании.

Запуск этих шаров военные назвали "очередной попыткой разведки и проверки реакции польских систем противовоздушной обороны" с белорусской стороны. В то же время пограничная служба Польша сообщила, что обнаруженные объекты, скорее всего, являются воздушными шарами контрабандистов .

"Принимаются меры по выяснению обстоятельств инцидента. Все действия, предпринимаемые на границе, являются частью интегрированной системы национальной безопасности. Каждый сигнал о нарушении или приближении к приграничной зоне проверяется службами", - говорится в заявлении пограничников.

Воздушные объекты, приближавшиеся со стороны Беларуси и проникавшие в польское воздушное пространство, также фиксировались в ночь на 31 января и 28 января. Для обеспечения безопасности вводились временные ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданской авиации.

Кроме того, контрабандные воздушные шары регулярно залетают из Беларуси в Литву. Из-за угрозы, создаваемой шарами, неоднократно приостанавливалась работа Вильнюсского аэропорта.