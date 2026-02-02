Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан

Кветта (Пакистан). В результате нападения сепаратистов Армии освобождения Белуджистана погибли по меньшей мере 31 мирный житель и 17 сотрудников сил безопасности
Катия-ла-Мар (Венесуэла). Акция протеста с требованием освобождения президента Николаса Мадуро из-под стражи в США
Рио-Гранде (Мексика). Новое ограждение, предназначенное для предотвращения проникновения людей в Техас
Павлоград (Украина). Под удар российского дрона попал автобус. Погибли 15 шахтеров
Танинтари (Мьянма). Партизаны из Каренского национального союза (КНС) осматривают руины буддийского монастыря, разрушенного авиаударом военной хунты
Тегеран (Иран). Депутаты парламента в форме Корпуса стражей исламской революции скандируют лозунги на заседании парламента
Онтарио (Канада). Туристы любуются заснеженными пейзажами Ниагарского водопада