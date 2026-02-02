USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Иранские студенты митингуют и бастуют

05:11

Несмотря на тотальные репрессии и расстрел мирных манифестантов в Иране продолжаются массовые акции протеста. Властям все еще не удалось сломить протестный дух нации. В минувшие выходные студенты Тегеранского университета провели акцию протеста против широкомасштабных репрессий и арестов в отношении студентов, участвовавших в антиправительственных манифестациях.

Как сообщает иранское издание Amir Kabir, студенты медицинского факультета Тегеранского университета провели забастовку, бойкотируя лекции и экзаменационную сессию. В пустующих аудиториях студенты выставили фотографию и платье с пулевыми отверстиями погибшей во время манифестаций Аиды Хейдари.

Как сообщает издание со ссылкой на студентов колледжей в Тебризе, Мешхеде и Ахвазе, учащиеся этих вузов также провели акции у входа в учебные заведения.

Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару
05:26
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
1 февраля 2026, 23:48
1 февраля 2026, 23:48
Заговор педофилов оказался реальностью
Заговор педофилов оказался реальностью
03:52
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
1 февраля 2026, 16:03
1 февраля 2026, 16:03
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан
02:27
В Сирии теперь будет мир?
В Сирии теперь будет мир?
1 февраля 2026, 21:57
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
1 февраля 2026, 21:39
Израиль готовится к войне
Израиль готовится к войне
1 февраля 2026, 21:17
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший
В Азербайджане мужчина напал с топором на детей: есть погибший
1 февраля 2026, 21:01
1 февраля 2026, 21:01
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге
«Карабах» с трудом обыграл «Туран-Товуз» в Премьер-лиге
1 февраля 2026, 20:29
1 февраля 2026, 20:29
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
1 февраля 2026, 19:16
1 февраля 2026, 19:16

