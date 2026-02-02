Иранские студенты митингуют и бастуют

Несмотря на тотальные репрессии и расстрел мирных манифестантов в Иране продолжаются массовые акции протеста. Властям все еще не удалось сломить протестный дух нации. В минувшие выходные студенты Тегеранского университета провели акцию протеста против широкомасштабных репрессий и арестов в отношении студентов, участвовавших в антиправительственных манифестациях.

Как сообщает иранское издание Amir Kabir, студенты медицинского факультета Тегеранского университета провели забастовку, бойкотируя лекции и экзаменационную сессию. В пустующих аудиториях студенты выставили фотографию и платье с пулевыми отверстиями погибшей во время манифестаций Аиды Хейдари.

Как сообщает издание со ссылкой на студентов колледжей в Тебризе, Мешхеде и Ахвазе, учащиеся этих вузов также провели акции у входа в учебные заведения.