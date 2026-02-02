Зумеры бросили вызов аятоллам

Иранское поколение Z сыграло заметную роль в организации и участии в массовых антиправительственных протестах, однако именно молодежь понесла наибольшие потери в ходе их подавления, пишет The Wall Street Journal.

По данным правозащитных организаций, около половины жертв, погибших во время подавления протестов, относятся к поколению Z.

WSJ отмечает, что протесты первоначально были вызваны экономическим кризисом, однако после активного вовлечения молодежи переросли в прямой вызов политической системе страны.

Издание приводит несколько подтвержденных случаев гибели подростков, задержанных или застреленных во время протестов в разных городах Ирана. По данным источников издания, часть пострадавших была доставлена в больницы, после чего изъята силовыми структурами.

Как пишет The Wall Street Journal, действия властей стали одним из самых жестких эпизодов политических репрессий в современной истории Ирана.