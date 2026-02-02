Золото и серебро рухнули: при чем тут Китай?

Цены на драгоценные металлы резко снизились после периода стремительного роста, вызванного всплеском спекулятивного спроса, в том числе со стороны инвесторов из Китая, сообщает Bloomberg.



В пятницу котировки серебра обрушились на 26% — это стало самым масштабным падением за весь период наблюдений. Золото подешевело на 9%, продемонстрировав худшую динамику более чем за десятилетие. До этого рынок находился в фазе активного роста, поддержанного масштабными покупками со стороны китайских спекулянтов — от розничных инвесторов до крупных сырьевых фондов. Дополнительный импульс ралли придали консультанты по торговле сырьевыми товарами, которые подключались к покупкам по мере усиления ценового тренда.

Резкое снижение котировок участники рынка связывают с укреплением доллара на фоне сообщений о возможном назначении Кевина Уорша главой Федеральной резервной системы США, а также с признаками перегретости рынка. Существенная волатильность затронула и сегмент меди.

В Азии трейдеры начали активно фиксировать прибыль, тогда как крупнейший биржевой фонд, ориентированный на золото и серебро, зафиксировал рекордные объемы торгов. Ряд китайских банков объявил о введении мер по снижению рисков операций с золотом. При этом, как рассказал руководитель отдела рисков в торговой компании Shenzhen Guoxing Precious Metal Co Лю Шуньминь, спрос на золото в Китае перед лунным Новым годом остается высоким, тогда как на рынке серебра инвесторы заняли выжидательную позицию.

В последние месяцы мировые цены на золото и серебро уверенно росли на фоне геополитической напряженности: к 29 января стоимость золота превысила $5600 за унцию, а серебро достигло рекордных $119,51. Однако уже 30 января котировки золота снизились более чем на 10%.

Главный торговый аналитик KCM Тим Уотерер также отметил, что снижение стало следствием фиксации прибыли инвесторами после рекордного роста и ожиданий назначения нового председателя ФРС, что оказало поддержку доллару.