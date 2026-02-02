USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Золото и серебро рухнули: при чем тут Китай?

обновлено 10:39
10:39 894

Цены на драгоценные металлы резко снизились после периода стремительного роста, вызванного всплеском спекулятивного спроса, в том числе со стороны инвесторов из Китая, сообщает Bloomberg.

В пятницу котировки серебра обрушились на 26% — это стало самым масштабным падением за весь период наблюдений. Золото подешевело на 9%, продемонстрировав худшую динамику более чем за десятилетие. До этого рынок находился в фазе активного роста, поддержанного масштабными покупками со стороны китайских спекулянтов — от розничных инвесторов до крупных сырьевых фондов. Дополнительный импульс ралли придали консультанты по торговле сырьевыми товарами, которые подключались к покупкам по мере усиления ценового тренда.

Резкое снижение котировок участники рынка связывают с укреплением доллара на фоне сообщений о возможном назначении Кевина Уорша главой Федеральной резервной системы США, а также с признаками перегретости рынка. Существенная волатильность затронула и сегмент меди.

В Азии трейдеры начали активно фиксировать прибыль, тогда как крупнейший биржевой фонд, ориентированный на золото и серебро, зафиксировал рекордные объемы торгов. Ряд китайских банков объявил о введении мер по снижению рисков операций с золотом. При этом, как рассказал руководитель отдела рисков в торговой компании Shenzhen Guoxing Precious Metal Co Лю Шуньминь, спрос на золото в Китае перед лунным Новым годом остается высоким, тогда как на рынке серебра инвесторы заняли выжидательную позицию.

В последние месяцы мировые цены на золото и серебро уверенно росли на фоне геополитической напряженности: к 29 января стоимость золота превысила $5600 за унцию, а серебро достигло рекордных $119,51. Однако уже 30 января котировки золота снизились более чем на 10%.

Главный торговый аналитик KCM Тим Уотерер также отметил, что снижение стало следствием фиксации прибыли инвесторами после рекордного роста и ожиданий назначения нового председателя ФРС, что оказало поддержку доллару.

*** 10:05

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже $4 700 за тройскую унцию впервые с 19 января. Об этом следует из данных торговой площадки.

К 05:15 по Баку стоимость золота ускорила снижение и находилась на отметке 4 644,8 (-5,35%). Так, цена на драгметалл опустилась ниже $4 650 впервые с 19 января.

Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?
02:40 4588
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
1 февраля 2026, 17:25 4112
Зумеры бросили вызов аятоллам
Зумеры бросили вызов аятоллам
09:59 1081
Абу-Даби хочет забрать Газу
Абу-Даби хочет забрать Газу наша корреспонденция
05:48 3068
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару наша корреспонденция
05:26 5325
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал обновлено 23:48
1 февраля 2026, 23:48 21335
Заговор педофилов оказался реальностью
Заговор педофилов оказался реальностью главная тема
03:52 6253
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
1 февраля 2026, 16:03 9304
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан объектив haqqin.az
02:27 2638
В Сирии теперь будет мир?
В Сирии теперь будет мир?
1 февраля 2026, 21:57 2180
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
1 февраля 2026, 21:39 1718

ЭТО ВАЖНО

