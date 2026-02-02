В Джалилабаде мужчина напал на двух несовершеннолетних: один скончался

1 февраля в Джалилабадскую районную прокуратуру поступила информация о том, что жители Джалилабадского района, несовершеннолетние Д.В. (условно) и С.В. (условно), были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. С.В. скончался в больнице от полученных травм.

Об этом haqqin.az сообщили районная прокуратура Джалилабада. Было отмечено, что в ходе первоначального расследования были установлены обоснованные подозрения в совершении преступления А. Нагиевым, 1977 года рождения.

В прокуратуре Джалилабадского района возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух человек) Уголовного кодекса Азербайджана.

А. Нагиев задержан прокуратурой в качестве подозреваемого по делу. Ведется предварительное расследование.