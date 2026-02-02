USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

В Джалилабаде мужчина напал на двух несовершеннолетних: один скончался

Инара Рафикгызы
10:12 536

1 февраля в Джалилабадскую районную прокуратуру поступила информация о том, что жители Джалилабадского района, несовершеннолетние Д.В. (условно) и С.В. (условно), были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. С.В. скончался в больнице от полученных травм.

Об этом haqqin.az сообщили районная прокуратура Джалилабада. Было отмечено, что в ходе первоначального расследования были установлены обоснованные подозрения в совершении преступления А. Нагиевым, 1977 года рождения.

В прокуратуре Джалилабадского района возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух человек) Уголовного кодекса Азербайджана.

А. Нагиев задержан прокуратурой в качестве подозреваемого по делу. Ведется предварительное расследование.

Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?
02:40 4586
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
1 февраля 2026, 17:25 4112
Зумеры бросили вызов аятоллам
Зумеры бросили вызов аятоллам
09:59 1078
Абу-Даби хочет забрать Газу
Абу-Даби хочет забрать Газу наша корреспонденция
05:48 3067
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару наша корреспонденция
05:26 5325
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал обновлено 23:48
1 февраля 2026, 23:48 21333
Заговор педофилов оказался реальностью
Заговор педофилов оказался реальностью главная тема
03:52 6251
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
1 февраля 2026, 16:03 9304
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан объектив haqqin.az
02:27 2637
В Сирии теперь будет мир?
В Сирии теперь будет мир?
1 февраля 2026, 21:57 2180
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
1 февраля 2026, 21:39 1718

