Удары России по Черкасской и Херсонской областям: есть раненые

Российские войска в ночь на 2 февраля нанесли массированный удар по Черкасской области Украины, в результате этого, по меньшей мере четыре человека пострадали. Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец в соцсетях.

«Фиксируем падение (российских) БПЛА на ряде локаций. В частности, в областном центре. В результате чего возникли пожары», - напсиал глава ОВА.

Как сообщил Табурец, предварительно четыре человека получили травмы. На местах работают все необходимые службы. Другие детали обстрела в ОВА обещали предоставить позже.

Воздушную тревогу в разных районах Черкасской области начали объявлять сразу после, пишут украинские СМИ. Воздушные силы несколько раз сообщали о движении российских дронов в этот регион. Местные паблики публиковали информацию о взрывах вблизи Черкасс (областной центр - ред.).

Два человека получили травмы в результате российского обстрела Херсона ночью 2 февраля. Об этом сообщили в Херсонской ОВА в Telegram.

«В полночь российские военные обстреляли Днепровский район Херсона. В результате вражеской атаки 75-летний мужчина и 79-летняя женщина получили взрывные травмы и ушибы», - говорится в сообщении. Оба пострадавших госпитализированы. Их состояние средней тяжести.