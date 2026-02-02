USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Удары России по Черкасской и Херсонской областям: есть раненые

10:24 220

Российские войска в ночь на 2 февраля нанесли массированный удар по Черкасской области Украины, в результате этого, по меньшей мере четыре человека пострадали. Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец в соцсетях.

«Фиксируем падение (российских) БПЛА на ряде локаций. В частности, в областном центре. В результате чего возникли пожары», - напсиал глава ОВА.

Как сообщил Табурец, предварительно четыре человека получили травмы. На местах работают все необходимые службы. Другие детали обстрела в ОВА обещали предоставить позже.

Воздушную тревогу в разных районах Черкасской области начали объявлять сразу после, пишут украинские СМИ. Воздушные силы несколько раз сообщали о движении российских дронов в этот регион. Местные паблики публиковали информацию о взрывах вблизи Черкасс (областной центр - ред.).

Два человека получили травмы в результате российского обстрела Херсона ночью 2 февраля. Об этом сообщили в Херсонской ОВА в Telegram.

«В полночь российские военные обстреляли Днепровский район Херсона. В результате вражеской атаки 75-летний мужчина и 79-летняя женщина получили взрывные травмы и ушибы», - говорится в сообщении. Оба пострадавших госпитализированы. Их состояние средней тяжести.

Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?
02:40 4586
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
1 февраля 2026, 17:25 4112
Зумеры бросили вызов аятоллам
Зумеры бросили вызов аятоллам
09:59 1078
Абу-Даби хочет забрать Газу
Абу-Даби хочет забрать Газу наша корреспонденция
05:48 3066
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару наша корреспонденция
05:26 5325
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал обновлено 23:48
1 февраля 2026, 23:48 21333
Заговор педофилов оказался реальностью
Заговор педофилов оказался реальностью главная тема
03:52 6251
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
1 февраля 2026, 16:03 9304
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан объектив haqqin.az
02:27 2637
В Сирии теперь будет мир?
В Сирии теперь будет мир?
1 февраля 2026, 21:57 2180
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
1 февраля 2026, 21:39 1718

ЭТО ВАЖНО

Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?
02:40 4586
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
1 февраля 2026, 17:25 4112
Зумеры бросили вызов аятоллам
Зумеры бросили вызов аятоллам
09:59 1078
Абу-Даби хочет забрать Газу
Абу-Даби хочет забрать Газу наша корреспонденция
05:48 3066
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару наша корреспонденция
05:26 5325
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал обновлено 23:48
1 февраля 2026, 23:48 21333
Заговор педофилов оказался реальностью
Заговор педофилов оказался реальностью главная тема
03:52 6251
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
1 февраля 2026, 16:03 9304
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан объектив haqqin.az
02:27 2637
В Сирии теперь будет мир?
В Сирии теперь будет мир?
1 февраля 2026, 21:57 2180
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
1 февраля 2026, 21:39 1718
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться