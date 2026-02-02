Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения со стороны телеведущего Тревора Ноа, заявившего в эфире, что Трамп вместе с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном принимал участие в вечеринках на острове Джеффри Эпштейна.

«Церемония Grammy — ХУДШАЯ, смотреть это практически невозможно! CBS повезло, что им больше не приходится засорять свой эфир этим мусором. Ведущий, Тревор Ноа, кем бы он ни был, почти так же плох, как Джимми Киммел на церемонии «Оскара» с их низкими рейтингами.

Ноа ЛОЖНО заявил обо мне, что Дональд Трамп и Билл Клинтон проводили время на острове Эпштейна. ЛОЖЬ!!! Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был на острове Эпштейна, и даже близко к нему не подходил, и до сегодняшнего вечера — до этого ложного и клеветнического заявления — меня никогда в этом не обвиняли, даже фейковые СМИ.

Ноа, полный неудачник, лучше бы разобрался с фактами — и разобрался быстро. Похоже, мне придется отправить к этому бедному, жалкому, бездарному тупице-ведущему своих адвокатов и засудить его на кругленькую сумму. Спросите Маленького Джорджа Слопадополуса и других, как у них это вышло. А заодно спросите CBS!

Готовься, Ноа, я собираюсь с тобой повеселиться!» - написал Трамп в соцсети Truth Social.

На церемонии вручения премии «Грэмми» ведущий Тревор Ноа допустил ряд шуток в отношении президента США.

«Песня года. Поздравляю, Билли Айлиш! Это премия, которую каждый артист хочет почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию. И это логично: остров Эпштейна исчез, так что ему нужен новый — чтобы было где тусоваться с Биллом Клинтоном», - сказал ведущий. 

Ранее Минюст США назвал ложной информацию о якобы связях американского лидера Дональда Трампа с 13-летней девочкой. Эти данные содержались в недавно опубликованных файлах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. 

Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?
02:40 4591
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
1 февраля 2026, 17:25 4114
Зумеры бросили вызов аятоллам
Зумеры бросили вызов аятоллам
09:59 1085
Абу-Даби хочет забрать Газу
Абу-Даби хочет забрать Газу наша корреспонденция
05:48 3068
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару наша корреспонденция
05:26 5331
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал обновлено 23:48
1 февраля 2026, 23:48 21338
Заговор педофилов оказался реальностью
Заговор педофилов оказался реальностью главная тема
03:52 6260
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
1 февраля 2026, 16:03 9305
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан объектив haqqin.az
02:27 2639
В Сирии теперь будет мир?
В Сирии теперь будет мир?
1 февраля 2026, 21:57 2180
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
1 февраля 2026, 21:39 1718
