Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!

Президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения со стороны телеведущего Тревора Ноа, заявившего в эфире, что Трамп вместе с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном принимал участие в вечеринках на острове Джеффри Эпштейна.

«Церемония Grammy — ХУДШАЯ, смотреть это практически невозможно! CBS повезло, что им больше не приходится засорять свой эфир этим мусором. Ведущий, Тревор Ноа, кем бы он ни был, почти так же плох, как Джимми Киммел на церемонии «Оскара» с их низкими рейтингами.

Ноа ЛОЖНО заявил обо мне, что Дональд Трамп и Билл Клинтон проводили время на острове Эпштейна. ЛОЖЬ!!! Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был на острове Эпштейна, и даже близко к нему не подходил, и до сегодняшнего вечера — до этого ложного и клеветнического заявления — меня никогда в этом не обвиняли, даже фейковые СМИ.

Ноа, полный неудачник, лучше бы разобрался с фактами — и разобрался быстро. Похоже, мне придется отправить к этому бедному, жалкому, бездарному тупице-ведущему своих адвокатов и засудить его на кругленькую сумму. Спросите Маленького Джорджа Слопадополуса и других, как у них это вышло. А заодно спросите CBS!

Готовься, Ноа, я собираюсь с тобой повеселиться!» - написал Трамп в соцсети Truth Social.

На церемонии вручения премии «Грэмми» ведущий Тревор Ноа допустил ряд шуток в отношении президента США.

«Песня года. Поздравляю, Билли Айлиш! Это премия, которую каждый артист хочет почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию. И это логично: остров Эпштейна исчез, так что ему нужен новый — чтобы было где тусоваться с Биллом Клинтоном», - сказал ведущий.

Ранее Минюст США назвал ложной информацию о якобы связях американского лидера Дональда Трампа с 13-летней девочкой. Эти данные содержались в недавно опубликованных файлах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна.