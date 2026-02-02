USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Громкое дело в Норвегии: судят сына кронпринцессы

10:33 392

Во вторник в Осло начнется судебный процесс над 29-летним Мариусом Боргом Хёйби — сыном кронпринцессы Норвегии Метте-Марит.

Как сообщают зарубежные СМИ, его обвиняют в 38 преступлениях, среди которых четыре изнасилования, домашнее насилие в отношении бывшей сожительницы, несколько нарушений правил дорожного движения и преследование сотрудников полиции. В случае признания виновным ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Согласно обвинению, часть преступлений была совершена в отношении людей, находившихся во сне или в состоянии опьянения. Потерпевшими признаны шесть женщин, включая двух, с которыми Мариус был в отношениях, и один мужчина. Хёйби признал вину по ряду менее тяжких эпизодов – отдельные случаи насилия, порча имущества, угроза убийства, превышение скорости и перевозка 3,5 кг марихуаны в 2020 году. Однако он отрицает самые серьезные обвинения, в том числе изнасилования.

В ходе процесса суд заслушает показания потерпевших, свидетелей и экспертов. Ключевую роль будут играть технические доказательства. На электронных устройствах Хёйби полиция обнаружила большой массив фото- и видеоматериалов, часть которых, по версии обвинения, связана с предполагаемыми преступлениями. 

Судебный процесс привлек значительное внимание СМИ — за ним будут следить около 200 журналистов из Норвегии и других стран. Представители королевской семьи присутствовать на заседаниях не планируют. Процесс продлится до 19 марта.

Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?
02:40 4593
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
1 февраля 2026, 17:25 4115
Зумеры бросили вызов аятоллам
Зумеры бросили вызов аятоллам
09:59 1091
Абу-Даби хочет забрать Газу
Абу-Даби хочет забрать Газу наша корреспонденция
05:48 3068
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару наша корреспонденция
05:26 5336
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал обновлено 23:48
1 февраля 2026, 23:48 21339
Заговор педофилов оказался реальностью
Заговор педофилов оказался реальностью главная тема
03:52 6263
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
1 февраля 2026, 16:03 9307
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан объектив haqqin.az
02:27 2639
В Сирии теперь будет мир?
В Сирии теперь будет мир?
1 февраля 2026, 21:57 2180
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
1 февраля 2026, 21:39 1718

