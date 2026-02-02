Громкое дело в Норвегии: судят сына кронпринцессы

Как сообщают зарубежные СМИ, его обвиняют в 38 преступлениях, среди которых четыре изнасилования, домашнее насилие в отношении бывшей сожительницы, несколько нарушений правил дорожного движения и преследование сотрудников полиции. В случае признания виновным ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Согласно обвинению, часть преступлений была совершена в отношении людей, находившихся во сне или в состоянии опьянения. Потерпевшими признаны шесть женщин, включая двух, с которыми Мариус был в отношениях, и один мужчина. Хёйби признал вину по ряду менее тяжких эпизодов – отдельные случаи насилия, порча имущества, угроза убийства, превышение скорости и перевозка 3,5 кг марихуаны в 2020 году. Однако он отрицает самые серьезные обвинения, в том числе изнасилования.

В ходе процесса суд заслушает показания потерпевших, свидетелей и экспертов. Ключевую роль будут играть технические доказательства. На электронных устройствах Хёйби полиция обнаружила большой массив фото- и видеоматериалов, часть которых, по версии обвинения, связана с предполагаемыми преступлениями.

Судебный процесс привлек значительное внимание СМИ — за ним будут следить около 200 журналистов из Норвегии и других стран. Представители королевской семьи присутствовать на заседаниях не планируют. Процесс продлится до 19 марта.