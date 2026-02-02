Российский удар по автобусу с шахтерами в Украине: 16 погибших, 16 раненых

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что число жертв российского удара по автобусу с шахтерами, выросло. Сегодня уже известно о 16 погибших.

Напомним, 1 февраля в Павлоградском районе Днепропетровской области Украины российскими дронами был атакован автобус, перевозивших шахтеров.

«Российская армия снова убила гражданских. Атакован автобус, который после смены вез шахтеров с предприятия. Погибли 16 человек. Есть раненые. Люди, которые просто работали и возвращались домой. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших», – написал Кулеба в Telegram.

Начальник Днепропетровской областной государственной администрации (ОВА) Александра Ганжа сообщил, что количество пострадавших тоже возросло - сейчас их 16.

«В больнице остаются 14 человек, из них 7 - в тяжелом состоянии. Скорейшего выздоровления», - написал он в соцсети.