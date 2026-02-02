USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Биткоин пережил самое затяжное падение за 7 лет

10:55 100

По результатам января 2026 года, биткоин зафиксировал самое затяжное падение за прошедшие 7 лет — цена главной криптовалюты зафиксировала серию из четырех месяцев подряд негативной динамики. Криптовалюта Ethereum повторила динамику предыдущего года, когда цена падала 5 месяцев подряд.

Торговый месяц для биткоина (BTC), закончившийся 1 февраля закрылся по цене $78 741, что более чем на 10% ниже уровня в начале января, согласно Binance. Это самый низкий уровень закрытия месячной свечи с ноября 2024 года — в апреле 2025 года цена биткоина в моменте опускалась к $74,5 тыс., но месячное закрытие произошло на уровне $94,2 тыс.

По данным на 2 февраля, цена BTC находится на отметке $75 тыс., что на 4% ниже, чем цена на начало 1 февраля. В моменте курс опускался к $74,6 тыс. Цена Ethereum (ETH) составила $2,2 тыс., что почти на 10% ниже цены на начало 1 февраля. В моменте курс опускался к $2,16 тыс. За январь ETH потерял 17,5%.

Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?
02:40 4594
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
1 февраля 2026, 17:25 4115
Зумеры бросили вызов аятоллам
Зумеры бросили вызов аятоллам
09:59 1094
Абу-Даби хочет забрать Газу
Абу-Даби хочет забрать Газу наша корреспонденция
05:48 3070
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару
Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару наша корреспонденция
05:26 5337
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал обновлено 23:48
1 февраля 2026, 23:48 21344
Заговор педофилов оказался реальностью
Заговор педофилов оказался реальностью главная тема
03:52 6265
Маленький принц сказал Эрдогану: нет!
Маленький принц сказал Эрдогану: нет! кипящий котел – Ближний Восток
1 февраля 2026, 16:03 9307
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан
Сепаратисты с оружием пошли на Пакистан объектив haqqin.az
02:27 2639
В Сирии теперь будет мир?
В Сирии теперь будет мир?
1 февраля 2026, 21:57 2180
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
Аракчи: Иран готов к войне с США, но надеется на соглашение
1 февраля 2026, 21:39 1718

