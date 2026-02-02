Биткоин пережил самое затяжное падение за 7 лет

По результатам января 2026 года, биткоин зафиксировал самое затяжное падение за прошедшие 7 лет — цена главной криптовалюты зафиксировала серию из четырех месяцев подряд негативной динамики. Криптовалюта Ethereum повторила динамику предыдущего года, когда цена падала 5 месяцев подряд.

Торговый месяц для биткоина (BTC), закончившийся 1 февраля закрылся по цене $78 741, что более чем на 10% ниже уровня в начале января, согласно Binance. Это самый низкий уровень закрытия месячной свечи с ноября 2024 года — в апреле 2025 года цена биткоина в моменте опускалась к $74,5 тыс., но месячное закрытие произошло на уровне $94,2 тыс.

По данным на 2 февраля, цена BTC находится на отметке $75 тыс., что на 4% ниже, чем цена на начало 1 февраля. В моменте курс опускался к $74,6 тыс. Цена Ethereum (ETH) составила $2,2 тыс., что почти на 10% ниже цены на начало 1 февраля. В моменте курс опускался к $2,16 тыс. За январь ETH потерял 17,5%.