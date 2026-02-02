Мерц бросает «хромого» Макрона ради Италии

Германия переориентировалась на сотрудничество с Италией на фоне экономической нестабильности во Франции и приближающегося конца президентского срока Эммануэля Макрона, сообщает The Daily Telegraph.

В материале отмечается, что «двигателями политики» Евросоюза традиционно выступали Франция и Германия, однако сейчас французский президент рассматривается как «хромая утка», а его полномочия истекают в 2027 году.

«Могут ли они (власти ФРГ) сейчас работать с Макроном? Не совсем. Он скоро покинет свой пост, а Франция находится в нестабильном состоянии. Немцы ненавидят нестабильность», – цитирует газета одного из дипломатов ЕС.

Издание пишет, что канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к премьер-министру Италии Джорджи Мелони с предложением о переустройстве Европы в соответствии с их консервативными взглядами. В новый союз «многоскоростной Европы» могут войти Германия, Италия, Польша, Испания, Нидерланды и Франция, отмечает издание. При этом, по мнению источников, не все 27 стран ЕС примут участие в новом союзе Рима и Берлина.

Германия и Италия рассматривают друг друга как ключевых промышленных партнеров внутри блока. По данным издания, в 2024 году двусторонняя торговля составила €153 млрд. Инвестиции Германии в Италию и Италии в Германию превышают €100 млрд.

Одной из причин нестабильности во Франции называют экономический кризис. В прошлом году дефицит бюджета достиг 5,8% ВВП, что значительно превышает целевой показатель ЕС в 3%. К концу первого квартала 2025 года государственный долг страны вырос до €3,346 трлн (114% ВВП). В январе французский парламент утвердил бюджет на 2026 год с применением статьи 49.3 Конституции, позволяющей принимать законы без голосования. При этом крайне левые и крайне правые силы уже объявили о намерении вынести вотум недоверия правительству.