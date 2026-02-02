Мерц бросает «хромого» Макрона ради Италии

Германия переориентировалась на сотрудничество с Италией на фоне экономической нестабильности во Франции и приближающегося конца президентского срока Эммануэля Макрона, сообщает The Daily Telegraph.
В материале отмечается, что «двигателями политики» Евросоюза традиционно выступали Франция и Германия, однако сейчас французский президент рассматривается как «хромая утка», а его полномочия истекают в 2027 году.
«Могут ли они (власти ФРГ) сейчас работать с Макроном? Не совсем. Он скоро покинет свой пост, а Франция находится в нестабильном состоянии. Немцы ненавидят нестабильность», – цитирует газета одного из дипломатов ЕС.
Издание пишет, что канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к премьер-министру Италии Джорджи Мелони с предложением о переустройстве Европы в соответствии с их консервативными взглядами. В новый союз «многоскоростной Европы» могут войти Германия, Италия, Польша, Испания, Нидерланды и Франция, отмечает издание. При этом, по мнению источников, не все 27 стран ЕС примут участие в новом союзе Рима и Берлина.
Германия и Италия рассматривают друг друга как ключевых промышленных партнеров внутри блока. По данным издания, в 2024 году двусторонняя торговля составила €153 млрд. Инвестиции Германии в Италию и Италии в Германию превышают €100 млрд.
Одной из причин нестабильности во Франции называют экономический кризис. В прошлом году дефицит бюджета достиг 5,8% ВВП, что значительно превышает целевой показатель ЕС в 3%. К концу первого квартала 2025 года государственный долг страны вырос до €3,346 трлн (114% ВВП). В январе французский парламент утвердил бюджет на 2026 год с применением статьи 49.3 Конституции, позволяющей принимать законы без голосования. При этом крайне левые и крайне правые силы уже объявили о намерении вынести вотум недоверия правительству.
*** 11:05
Президент Франции Эммануэль Макрон после окончательного принятия бюджета фактически утратит политическое влияние и перейдет в статус «хромой утки», сообщает Politico.
30 января премьер-министр Себастьян Лекорню объявил о принятии законопроекта о бюджете на 2026 год без голосования в парламенте. В понедельник, как ожидается, оппозиционные партии попытаются выразить вотум недоверия правительству, однако, по сообщениям французских СМИ, голосование, вероятнее всего, провалится. В соответствии с законодательством страны в таком случае бюджет считается принятым.
Ряд французских политиков, включая действующих и бывших министров, парламентариев и советников, среди которых трое союзников Макрона, сообщил изданию на условиях анонимности, что политическая борьба вокруг бюджета завершена. Вся политическая элита страны теперь сосредоточится на подготовке к президентским выборам 2027 года, в которых Макрон не сможет участвовать. Таким образом, президент превратится в «хромую утку» – политика, чьи полномочия истекают без возможности продления, что ослабляет его позиции.
При этом Макрон сохранит заметное влияние на международной арене, поскольку президент Франции обладает широкими полномочиями во внешней политике и сфере безопасности, отмечает издание. Его роль будет особенно значимой на фоне «переполоха» в глобальной политике, вызванного действиями администрации президента США Дональда Трампа.
Кроме того, успех Лекорню в разрешении бюджетного кризиса повышает его шансы стать одним из кандидатов на президентских выборах 2027 года. С этим соглашается исследователь Ipsos Матьё Галлар, который при этом подчеркнул, что во французской политике переход из кресла премьер-министра на пост президента «всегда сложная задача».