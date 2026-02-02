USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Путин готов сеять хаос в Европе

Считает глава МИД Эстонии
11:32 1092

Россия может использовать любое перемирие в Украине для перенаправления агрессии на Европу, вовлекая сотни тысяч бывших военных в ведение гибридной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью The Telegraph.

По словам Цахкна, президент РФ Владимир Путин готовится «отправить тысячи преступников сеять хаос по всей Европе», включая бывших заключенных и лиц с криминальным прошлым, участвовавших в боевых действиях на территории Украины.

Министр призвал страны ЕС ввести полный запрет на въезд в шенгенскую зону для российских солдат, принимавших участие в войне против Украины, а также наложить эмбарго на рабочие визы и разрешения на проживание. Он также обратился к Великобритании с предложением присоединиться к координации таких мер.

Цахкна подчеркнул, что российские спецслужбы уже вовлекают этих людей в диверсии и нападения на территории европейских стран. По его словам, после 2022 года в ЕС и Великобритании зафиксирован резкий рост диверсионной активности, связанной с Россией, включая поджоги и другие громкие инциденты.

По оценкам, приведенным в дипломатической ноте Эстонии, в войне против Украины могли участвовать до 1,5 млн граждан РФ, из которых около 640 тысяч остаются на службе. При этом до 180 тысяч заключенных были напрямую завербованы из российских колоний.

Цахкна предупредил, что эти люди представляют «очень внезапную и серьезную угрозу безопасности Европы», обладая боевым опытом и криминальным прошлым.

Эстония уже начала принимать меры: в начале месяца страна запретила въезд 261 бывшему российскому комбатанту и обнародует имена лиц, которые могут попытаться попасть в ЕС после возможного перемирия.

Министр подчеркнул необходимость срочных действий: «Нам нужно сделать это сейчас. Мы не готовы к миру. Европа не готова к миру».

10:28 2400
1 февраля 2026, 19:16 6263
13:03 108
12:25 1758
12:47 398
12:43 440
12:16 982
11:35 1200
11:32 1093
02:40 5351
1 февраля 2026, 17:25 4339

