Протесты в Портленде против иммиграционной службы

Сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в выходные дни дважды применили слезоточивый газ против демонстрантов у здания своего филиала в Портленде (штат Орегон). Об этом сообщила местная газета The Oregonian.

По ее данным, первый раз сотрудники ICE применили против протестующих слезоточивый газ, перцовые баллончики и резиновые пули 31 января. Второй раз силовики использовали слезоточивый газ на следующий день после того, как демонстранты начали бросать предметы на крышу здания и били по его стенам.

Мэр Портленда Кит Уилсон потребовал от службы объяснить, «почему они травили детей газом», и покинуть город. Он обвинил ICE в нарушении законов и «попрании конституции», а также призвал сотрудников службы увольняться, а руководство - уйти в отставку.

Ранее мэр Миннеаполиса (штат Миннесота) Джейкоб Фрей также потребовал от президента США Дональда Трампа вывести федеральных агентов из города после того, как там 24 января началась очередная волна протестов. Люди вышли на улицы из-за того, что сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что погибший оказал сопротивление, когда федеральные агенты попытались отобрать у него оружие.

7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений. После этого в Миннеаполисе начались масштабные акции протеста.