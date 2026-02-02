Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану

Ситуация вокруг вероятного удара США по Ирану будет обсуждена на заседании Кабинета министров Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник, сообщил турецкий дипломатический источник.

«На заседании Кабинета министров будут обсуждаться угрозы США нанести удар по Ирану, а также последние события в регионе. Вновь будет подчеркнута позиция Турции, выступающей против военного вмешательства и поддерживающей дипломатию и диалог», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в этом контексте министры рассмотрят итоги недавнего визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Стамбул в минувшие выходные, его встречи с министром иностранных дел Хаканом Фиданом и президентом Турции, а также телефонные переговоры Эрдогана с президентами США и Ирана.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе. Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи Уиткоффа и представителей Ирана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.