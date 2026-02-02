Вагит Алекперов стал пятым

Совокупное состояние 20 богатейших российских бизнесменов с начала 2026 года выросло на $19,392 млрд и достигло $318,48 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index по состоянию на 2 февраля.

На начало февраля в числе лидеров рейтинга богатейших россиян оказались:

Владимир Потанин, один из основных владельцев компании «Норникель», с начала года увеличил свое состояние на $3,46 млрд, до $29,9 млрд;

Алексей Мордашов, основной бенефициар «Северстали», прибавил $1,28 млрд, доведя состояние до $27,5 млрд;

Леонид Михельсон, совладелец НОВАТЭКа, увеличил капитал на $1,93 млрд, до $25,6 млрд.

Четвертое место занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, его состояние выросло на $677 млн и достигло $24,4 млрд. Пятерку замыкает совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, который с начала года увеличил капитал на $1,55 млрд, до $24,1 млрд.

На шестой строчке оказался бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние выросло на $2,83 млрд и теперь оценивается в $21,8 млрд. Седьмое место занимает основатель холдинга USM Алишер Усманов, управляющий активами в металлургии, горнодобыче, телекоммуникациях и технологиях, включая «Металлоинвест» и «МегаФон». С начала года его капитал увеличился на $1,03 млрд, до $20,3 млрд.

Восьмое место сохранил владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров, увеличивший состояние на $30,8 млн – до $16,6 млрд. Девятую строчку занимает совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко, чье состояние выросло на $1,42 млрд, до $15,7 млрд. Десятку замыкает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, чье состояние уменьшилось на $786 млн и составляет $13,6 млрд.

Среди женщин-лидеров рейтинга на 19-м месте оказалась основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким, увеличившая капитал на $893 млн – до $8,78 млрд.